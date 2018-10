Ana Terradillos: "En España se discrimina a las musulmanas a la hora de buscar trabajo por usar hiyab"

Telecinco estrena este lunes 'España mira a La Meca', un nuevo espacio de reportajes donde la periodista Ana Terradillos narrará cómo el universo musulmán convive y se adapta en España, haciendo especial hincapié en la convivencia entre comunidades, los roles de la mujer musulmana o la presencia del radicalismo islámico y sus ramificaciones yihadistas en nuestro país.

¿Cuál es el objetivo de 'España mira a La Meca'?

El objetivo del programa es analizar las claves de la relación actual entre el Islam y nuestro país, y lo abordamos sin prejuicios porque la única manera de abordar una realidad compleja es mirarla de frente. En España viven ya dos millones de musulmanes y más de 800.000 tienen nacionalidad española. Por eso, hemos querido analizar cómo es su vida como ciudadanos y si conviven o simplemente viven junto a los cristianos. Hacemos una radiografía a pie de calle desde los barrios más relevantes que son focos de la comunidad musulmana en España. Hemos estado en Ceuta, Valencia, Málaga, Granada, Madrid y Cataluña y hemos comprobado que la convivencia no siempre es fácil entre dos religiones y dos culturas, la cristiana y la musulmana, presentes desde hace siglos en la sociedad española.

¿Por qué se pone en marcha este programa de reportajes?

Hay estudios sociológicos que subrayan que el 50% de los españoles tienen una opinión "desfavorable" hacía la comunidad musulmana y estamos en un momento delicado. Hay conflictos de integración, de terrorismo yihadista y de islamofobia que preocupan mucho y que están en todos los debates políticos y sociales. Por eso nos pareció muy interesante abordar este reto y la verdad es que nos ha sorprendido. Es cierto, por ejemplo, que en España se discrimina a las mujeres musulmanas a la hora de buscar trabajo por usar hiyab.

Por primera vez, una cámara de televisión entra en una "madrasa"

¿Cómo te llega el proyecto?

El proyecto llega a través de Manuel Juliá, periodista y escritor que, como gran conocedor del mundo del Islam, consideró que sería interesante para la televisión poder hacer una fotografía de cómo es la integración de la comunidad musulmana en España. Juliá es quien nos ha sabido leer e interpretar el Corán que, al fin y al cabo, más que un libro religioso marca las normas que deben guiar a todo "buen" musulmán. A Telecinco y a Unicorn Content les pareció muy acertada esa idea y nos pusimos a trabajar. La verdad es que todas las partes estamos muy satisfechos con el resultado.

¿Qué se va a encontrar el espectador en 'España mira a La Meca'?

Principalmente un programa de mucha calidad y con imágenes inéditas que nos ha costado mucho conseguir y sobre todo grabar. Como pequeño adelanto os diré que, por primera vez, una cámara de televisión entra en una "madrasa", las escuelas donde se enseña el Corán, que están en el punto de mira policial porque son acusadas de radicalizar. Entramos también en la única casa de acogida de mujeres musulmanas en España que se encuentra en Orriols (Valencia). Hemos comprobado que muchas mujeres musulmanas no denuncian el maltrato por el miedo a perder los papeles o ser mal vistas dentro de su propia comunidad. "España mira a la Meca" se divide en tres capítulos que están centrados en la convivencia entre musulmanes y no musulmanes, en el papel de la mujer musulmana en España, en el terrorismo yihadista y la radicalización.

Por primera vez en la televisión en España, un programa analiza las claves de la relación actual del Islam con nuestro país. ¿Por qué crees que no se ha tratado antes este tema en la pequeña pantalla?

Porque es un tema delicado y porque no termínanos de afrontar debates de integración. Hay prejuicios adquiridos a lo largo de los años y que se han acentuado en la sociedad española con los atentados yihadistas probablemente de una forma injusta.Es la primera vez que me pongo delante de las cámaras como prescriptora en solitario de un programa de televisión

Ana Terradillos en 'España mira a La Meca' / Mediaset España

¿Cómo vive la comunidad musulmana en España?

Es una de las preguntas que nos hacemos a lo largo del primer capítulo: cómo es su vida como ciudadanos y si conviven o simplemente viven junto a los cristianos. En algunas ciudades como Ceuta la población musulmana, por ejemplo, sobrevive, muchos sin papeles y con un desempleo del 75%, donde la mayor parte de los desempleados son musulmanes. En otros lugares como Málaga hemos descubierto el negocio de lo "halal" (lo permitido por la ley islámica) en España. Se calcula que el sector "halal" del turismo, del comercio y de las finanzas genera ya 60.000 millones de euros al año en Europa y sigue en alza. Es la otra cara de la sociedad musulmana.

¿La sociedad es consciente de la realidad musulmana en nuestro país?

Yo creo que no y menos en las ciudades pequeñas donde la población musulmana tiene menos presencia. Yo misma me he sorprendido con los números.

¿Crees que este programa acercará a los espectadores a la comunidad musulmana?

Confío en que sí. Son programas muy descriptivos que intentan mostrar la realidad de la población musulmana que vive en este país intentando derrocar estereotipos que cuestan eliminar porque llevan años instalados.

Se trata de tu debut en solitario en televisión. ¿Cómo te sientes?

Muy satisfecha. Es un salto profesional cualitativo y una experiencia que marca porque es la primera vez que me pongo delante de las cámaras como prescriptora en solitario de un programa de televisión. He hecho mucho reporterismo en la radio pero nunca lo había hecho en la tele. Y es distinto, cuesta más que la gente se desnude ante la cámara y más ante un tema tan delicado como el que estamos tratando.

¿Por qué se va a emitir en Telecinco y no en Cuatro, como se anunció en un principio?

Son cosas de empresa y de parrilla que realmente se me escapan. 'España mira a la Meca' es un programa inédito por el momento en el que se hace y de mucha calidad, algo que para Cuatro y Telecinco son señas de identidad. Estamos encantados con la elección que ha hecho Telecinco en cuanto al día y en cuanto al horario. Nadie se lo puede perder. Este lunes 15 de octubre a las 00.15 horas después de la serie 'Vivir sin permiso'.