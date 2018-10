Fernando Alonso saldrá desde la 'pole' tras la sanción al Toyota 7

UPDATE: No. 8 Toyota Gazoo Racing LMP1 car of Alonso, Nakajima and Buemi will start from pole position for tomorrow’s 6 Hours of Fuji.



No. 7 car lap time cancelled for exceeding the pit lane speed limit.



Details👉 https://t.co/pgkStWWKY9#6hFuji #WEC #WECjp pic.twitter.com/uqi8B95Ymy