Sale a la luz el vídeo del incidente de Arda Turan, en el que aparece una pistola

El incidente de Arda Turan en Turquía está dando que hablar y cada vez va a más. El jugador turco, en la pasada madrugada del miércoles al jueves, tuvo un enfrentamiento por una disputa anterior con el cantante Berkay, compatriota suyo, en una conocida discoteca de Estambul.

En dicha pelea, el jugador del Istambul Basaksehir cedido por el Fútbol Club Barcelona, le fracturó la nariz a dicho cantante, el cual acabó en el hospital, al cual el jugador acudió más tarde.

En dicho hospital, tal y como se puede apreciar en un uno de los dos vídeos que han aparecido sobre dicho incidente, se puede apreciar como el futbolista en un momento dado coge una pistola.

Según los informes policiales la pistola se disparó accidentalmente aunque afortunadamente nadie resultó herido. La prensa también había asegurado que Arda le habría pedido a la novia del cantante que le matase. No obstante, Arda ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram para desmentir gran parte de lo sucedido: "No he hablado con ninguna mujer en ese lugar, todo son mentiras. Voy a pedir perdón y a aclararlo todo. No tendría que haber salido, mi esposa está embarazada de ocho meses y medio y no debí dejarla sola. Estoy muy triste por ella. Pero todo esto es una difamación contra mí, todo son mentiras", aseguró.

