El Movistar más efectivo vuelve a ganar el clásico en Murcia

El Movistar Inter menos brillante y más efectivo volvió a ganar el clásico del fútbol sala nacional en la cancha de ElPozo Murcia (3-5) en un partido intenso y en el que los locales, que venían de ganar sus cuatro partidos disputados, no merecieron ese castigo por lo hecho sobre la pista.

ficha técnica 3. ElPozo Murcia Fútbol Sala: Fabio, Matteus, Miguelín Fernan y Álex -cinco inicial-, Fernando Drasler, Andresito, Xuxa, Marinovic y Pito. 5. Movistar Inter: Jesús Herrero, Carlos Ortiz, Ricardinho, Borja y Humberto -cinco inicial-, Bebe, Daniel Shiraishi, Iván Moreno y Solano. Goles: 0-1. Minuto 3: Humberto. 1-1. Minuto 6: Xuxa. 2-1. Minuto 17: Fernan. 2-2. Minuto 17: Solano. 2-3. Minuto 20: Ricardinho. 2-4. Minuto 23: Daniel Shiraishi. 3-4. Minuto 35: Álex. 3-5. Minuto 40: Daniel Shiraishi. Árbitros: Pedro Antonio Carrillo Arroyo y Juan José Cordero Gallardo, de Andalucía. Mostraron la tarjeta amarilla a los locales Pito, Xuxa, Álex, Miguelín y Andresito y a los visitantes Daniel Shiraishi, Bebe, Ricardinho, Jesús Herrero, Borja y Carlos Ortiz. Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga en la Primera División de fútbol sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 6.000 espectadores. Antes del inicio del encuentro se rindió homenaje a la piloto de motos ceheginera Ana Carrasco, primera mujer que ha ganado un título mundial absoluto de motociclismo, a quien se le regaló una camiseta de ElPozo; y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones de Mallorca.

El buen hacer de Jesús Herrero y las apariciones de Humberto, Solano, Ricardinho y Daniel Shiraishi resultaron determinantes. El duelo liguero número 97 entre ElPozo y el Inter se presentaba con los murcianos cinco puntos por encima en la clasificación y con cuatro importantes bajas en su rival, pues Jesús Velasco no pudo contar con los brasileños Rafael Rato, Gadeia y Elisandro ni con el español Pola.

Pese a ello, el Inter dio primero por mediación de Humberto, quien estrenó el marcador superando a Miguelín en el marcaje y, tras girar sobre su cuerpo, sacó un gran tiro con el que batió a Fabio.

ElPozo generó cuatro buenas ocasiones, dos de Miguelín, una de Álex y otra de Fernando Drasler, hasta que llegó el empate, conseguido por Xuxa de una forma muy parecida a como se gestó el 0-1, a la media vuelta y con un chut ajustado.

Los de Diego Giustozzi insistieron en ataque. El balón era suyo y las oportunidades también -Fernando Drasler, Andresito y Fernan estuvieron cerca de hacer el 2-1 antes del descanso-.

El Inter, que recurrió a tiros lejanos de Ricardinho, Humberto y Bebe, se veía dominado pero lo mejor para el cuadro madrileño era que el encuentro seguía empatado.

Todo hacía indicar que con igualdad se llegaría al descanso, pero que será a dos tantos, pues en un intervalo de apenas diez segundos ElPozo logró adelantarse y, nada más sacar de centro, el Inter niveló la contienda. Fernan, de puntera antes de que Solano llegara a tapar su disparo, consiguió el 2-1 y acto seguido el propio Solano aprovechó un buen pase de Humberto para establecer el 2-2.

Ese tanteo se movió, no obstante, a falta de dos segundos para el final y fue Ricardinho el que volvió a desnivelar la balanza a favor de los visitantes con un auténtico golazo marca de la casa. El portugués, considerado el mejor jugador del mundo, no apareció mucho durante el choque pero dejó patente su categoría para lanzar una volea a la escuadra tras despeje de Fabio a disparo de Borja. ElPozo estaba dominando y atacando más, aunque la efectividad de su oponente le hacía mandar en el Palacio.

El gol de Ricardinho pareció cambiar la decoración, pues los madrileños pasaron a ser los que se adueñaron de la situación y, después de una ocasión desperdiciada por Solano, lograron el 2-4 en una jugada de estrategia. El saque de esquina ejecutado por Bebe habilitó a Daniel Shiraishi, quien, con una tremenda volea, hizo diana, eso sí segundos más tarde de que Jesús Herrero y su poste derecho evitaran el empate a tiro de Pito.

ElPozo, herido en su orgullo, atacó con todo y mereció el gol con ocasiones muy claras como cuatro disparos de Andresito, otros dos de Álex, dos más de Miguelín, uno de ellos al poste, y uno de Fernan, Marinovic, Xuxa y Matteus, el de éste igualmente al poste. A todo esto el público se dedicó a jugar de lleno un clásico que iba creciendo en intensidad -se mostraron 11 tarjetas amarillas y pudieron ser expulsados Xuxa y Bebe- y en el que el portero Jesús Herrero acabó siendo decisivo.

El tremendo caudal ofensivo de los de Giustozzi no tenía reflejo en el marcador ante un rival que apenas pasó del centro del campo en toda la segunda parte.

La fe de los granas no decayó y Álex hizo creer a los de casa después de que Jesús Herrero no despejara en su área. Faltaban cinco minutos y, ya dentro de los tres últimos, ElPozo recurrió a la figura de portero-jugador con Miguelín. La maniobra no surtió el efecto deseado ante la gran defensa de los de Velasco y porque su guardameta evitó el empate en una jugada con varios rechaces en su área.

A continuación el cuadro interista puso la guinda a su triunfo con el quinto gol, el segundo de Daniel Shiraishi, con la portería contraria desguarnecida y sobre la bocina.