Melania desvela a quién iba dirigido el mensaje de su polémica chaqueta

Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, ha desvelado en una entrevista a la cadena ABC News a quién iba dirigido el mensaje impreso en la chaqueta que portó en su visita a un centro de detención de menores el pasado junio y que desató una gran polémica. Las redes sociales se llenaron de rumores sobre el posible destinatario del mensaje e incluso se creó, con gran éxito, otra gabardina que contraresta el mensaje de la original.

"Realmente no me importa, ¿y a ti?", rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas y en inglés sobre la gabardina caqui que Melania llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó uno de los fotógrafos presentes.

En un primer momento, la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, desmintió que el mensaje fuera para alguien en concreto. "Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario (como hicieron el año pasado con sus tacones altos)", afirmó Grisham.

Sin embargo, en la entrevista con la cadena estadounidense, Melania reconoció que escogió dicha vestimenta con la intención de enviar un mensaje "para la gente y para los medios de izquierda que me critican". "Quiero mostrarles que no me importan. Usted puede criticar lo que quiera decir, pero eso no me impedirá hacer lo que sienta que es correcto", aseveró.

A la pregunta sobre las sugerencias de que el mensaje de la chaqueta estaba dirigido a los niños de familias separadas, la primera dama contestó que "es obvio que no usé la chaqueta para los niños". También detalló que se la puso para subir y bajar del avión y que, después de la visita, la vistió de nuevo porque notó que los medios "se obsesionaron con eso". "Fue una especie de mensaje, sí. Preferiría que se enfocaran en lo que hago y en mis iniciativas, no en las prendas que uso", concluyó.

“Tengo cosas más importantes en las que pensar que en eso”

Respecto a las supuestas infidelidades de su marido, Donald Trump, la primera dama opina que es madre y primera dama, así que tiene cosas mucho más importantes en las que pensar, y confirmó que, pese a los rumores, la pareja no atraviesa una crisis.

Melania reconoció que "no siempre es agradable" tener que enfrentarse a este tipo alegaciones, pero dijo que sabe discernir entre "lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es verdad y lo que no lo es".

Desde que Trump asumió la Presidencia en enero de 2017 dos mujeres han asegurado haber mantenido relaciones sexuales con el mandatario cuando este ya estaba casado con Melania, la exmodelo de Playboy Karen McDougal y la actriz de cine porno Stormy Daniels.