Robles critica los abucheos a Pedro Sánchez: "Quienes insultan no caben en España"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "falta de respeto" los abucheos recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primer desfile del Día de la Fiesta Nacional como jefe del Ejecutivo, y ha defendido que cualquier crítica política debe hacerse "con un mínimo de respeto".

"La crítica política es bienvenida y es aceptable, los insultos, los abucheos, las descalificaciones, las voces son una falta de respeto no hacia las autoridades, sino hacia todos los ciudadanos de España que se ven representados en el desfile y, muy en particular, a aquellas personas que prepararon el desfile y desfilaron", ha afirmado la ministra.

En la inauguración de la exposición '175 años de nuestra bandera', Robles ha remarcado que España es un país con "derechos y libertades" en que todo el mundo puede expresarse con libertad. Así, ha subrayado que la crítica política es algo "esencial" en una democracia y en el Gobierno lo consideran una señala de "sanidad democrática".

Sin embargo, ha incidido en que esta crítica se tiene que hace en los "marcos institucionales" y, si es fuera de ellos, se debe hacer "con un mínimo de respeto", tanto cuando se refiere al Jefe del Estado como a cualquier autoridad que acude a un acto de un día "tan importante" como el Día de la Fiesta Nacional.

"Aquellas personas que no son capaces de respetar, no solamente a las instituciones, sino al propio acto, que es un acto de todos los españoles, son personas que se descalifican por sí mismas", ha aseverado.

Los independentistas tendrán que justificar por qué no apoyan sus presupuestos

Robles ha remarcado además que los partidos independentistas, que supeditan su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a medidas en torno a los presos soberanistas, tendrán que justificar y dar explicaciones de por qué no van a apoyar unas cuentas con un "claro contenido social" que buscan mejorar la vida de los ciudadanos afectados por la crisis.

La ministra de Defensa ha incidido en que "no vale mezclar" el procedimiento judicial en torno a los presos soberanistas, que en un democracia corresponden exclusivamente a los jueces, con los presupuestos, para cuya aprobación hace "una llamada de responsabilidad" al resto de partidos.

En este sentido, ha remarcado que "ningún poder ejecutivo puede tener ningún tipo de influencia sobre el poder judicial" y, en este caso, el Gobierno está "cumpliendo con su papel", que es presentar unos presupuestos "de claro contenido social" elaborados pensando "en los que han sufrido las consecuencias de la crisis".

"Los independentistas tendrán que justificar por qué no quieren apoyar unos presupuestos que lo que hacen es mejorar las condiciones sobre todo de aquellas personas que lo han pasado peor como consecuencia de la crisis económica", ha subrayado Robles. En línea, la ministra de Defensa ha añadido que los partidos que no quieran apoyarlos tendrán que explicar a los ciudadanos "su falta de compromiso social" y ha señalado que las formaciones no tienen que pensar en "clave partidista, sino en clave de ciudadanos" y haciendo "un planteamiento de Estado".

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno no contempla la posibilidad de no lograr todos los apoyos que necesita para aprobar los PGE y ha defendido que las cuentas responden a los criterios de estabilidad fijados por Bruselas, al mismo tiempo que hacen una "apuesta social".