Ana Torroja estalla contra 'OT 2018': "Pido libertad y no censura" /

La cantante de Mecano y jurado de la nueva edición de 'Operación Triunfo', Ana Torroja, ha cargado contra su programa y una de sus concursantes por la polémica surgida recientemente con respecto a la letra de 'Quédate en Madrid', publicada en 1988 por el grupo liderado por Torroja.

En el semanal reparto de temas posterior a cada gala, los profesores comunicaron a Miki y María que esta semana interpretarían 'Quédate en Madrid'. Sin embargo, al repasar la letra de la canción, María expresaba su desacuerdo con una de las frases del tema.

En concreto se refería a la expresión "siempre los cariñitos me han parecido una mariconez". La concursante pedía a los profesores cambiar la frase ya que la consideraba homófoba. "Yo no voy a decir la palabra mariconez porque es un insulto muy homófobo y nos han dicho que nos dejan que lo cambiemos y digamos gilipollez", afirmaba la concursante. Entonces los profesores, Manu Guix y Noemí Galera le respondían afirmando que "la canción es así, no pasa nada".

Posteriormente, y ante las quejas de la concursante, la dirección del programa accedió a permitir el cambio en la letra de la canción. Noemí Galera fue la encargada de contar a Miki y María que Ana Torroja había recibido la propuesta de modificación y que accedía a que se utilizara la palabra "estupidez" (que no "gilipollez", que había propuesto María), no sin antes afirmar que Mecano no consideraba este término homófobo.

Ana Torroja carga en Twitter contra 'OT'

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Sin embargo, Ana Torroja no está de acuerdo con la versión ofrecida en 'OT 2018', y ha mostrado a través de Twitter su rechazo a la decisión de cambiar la letra de su canción.

"YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor", ha escrito la cantante en su perfil personal.

3. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: “siempre los cariñitos me han parecido una mariconez”, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería, y en la frase siguiente dice: — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Torroja ha publicado varios tuits en los que afirma que Mecano "siempre ha defendido la diversidad y el amor libre" y en los que pide que "no se confunda homófobo con expresión coloquial". Además, la cantante pide que si alguien "no se siente cómodo cantando esa canción", que "escoja otra".

"Pido respeto en redes. Pido libertad y no censura. Y viva la diversidad!". Así termina la serie de tuits de Ana Torroja, que rápidamente ha sido contestada por el responsable de Gestmusic, Tinet Rubira, quien ha pedido que no se frene "la libre expresión ni tampoco el derecho a réplica".

Los chicos no escogen las canciones. Son adultos tienen opinión y criterio y son libres de expresar su opinión sobre cualquier tema. No frenemos la libre expresión ni tampoco el derecho a réplica. Discutir educadamente es saludable!!! @OT_Oficial yo pienso A y tu B y tan amigos — Tinet Rubira (@tinetr) 13 de octubre de 2018