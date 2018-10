Hazard: "El Chelsea fue muy claro conmigo en verano, no podía irme"

Eden Hazard ha concedido una entrevista al medio de comunicación francés Téléfoot en el cual ha hablado del Mundial de Rusia, de la actualidad de la Premier y de su futuro.

En dicha entrevista cuando le han enseñado la frase que dijo en junio en la que aseguraba aquello de "tras seis maravillosos años en el Chelsea, ha llegado el momento de probar algo diferente... vosotros ya sabéis cual es mi destino favorito", algo que dijo en clara referencia al Real Madrid y así se lo han preguntado.

Ante ello, Hazard comentó lo siguiente (minuto 38 del vídeo): "El Chelsea fue muy claro conmigo, no me iban a dejar salir. Y yo lo acepté, pues me quedase o me fuese iba a ser feliz de todas formas".

Más tarde también quiso dejar claro que él nunca buscará un enfrentamiento con ningún equipo y que prefiere tener una salida amistosa del Chelsea. "Nunca intentaré chocar contra mi club, aquí he sido muy feliz, el Chelsea me ha dado mucho. Quiero salir de buena manera, como hice en el Lille".