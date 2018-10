El capitán de la selección española, Sergio Ramos, ha afirmado este domingo, en la víspera de enfrentarse a Inglaterra (20.45 horas/La1) en el estadio Benito Villamarín, que a él y sus compañeros les toca "seguir acumulando victorias" en la Liga de Naciones para recuperar el crédito perdido en las últimas grandes citas.

"La gente ha visto que lo que implantamos un día, con un fútbol vistoso, lo vuelve a ver. Estamos en el camino idóneo, pero queda un camino largo por delante, muy bonito para los que estamos aquí. Hay que intentar seguir acumulando victorias para jugar la 'Final Four' y disputar un título más, para posicionarnos donde queremos todos", dijo Ramos en rueda de prensa desde el estadio sevillano.

"Sabemos que para mañana el nivel de dificultad del rival es tremendo, tendremos a una grandísima selección enfrente. A pesar de haber hecho un partido bastante bueno -en la 1ª jornada- en Wembley por nuestra parte, hay cosas que hay que seguir mejorando", valoró el capitán de 'La Roja'.

Además, el camero destacó el "excelente" Mundial que hizo la selección inglesa el pasado verano en Rusia, donde acabó en el cuarto puesto. "Fueron semifinalistas con mucha personalidad, a pesar de ser un equipo muy joven. A nivel ofensivo hacen mucho daño, que Harry Kane no viera puerta contra nosotros sería buena señal. Quizá en la Premier se destaca más el tema físico, pero Kane es un jugador extraordinario a nivel técnico", insistió.

@SergioRamos: "¿Tirar los penaltis? Es un rol que asumo encantado. No se veía un defensa con ese papel desde Hierro, pero a mí me sienta bien asumir esa responsabilidad. Si tengo que hacerlo, lo haré encantado"



— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 14 de octubre de 2018

"Hay tanta calidad individual en esta selección, que cada uno tiene un nivel alto de exigencia en cada puesto. Lo que se beneficia al final es la selección, Alcácer estuvo cumbre en el último partido nuestro y ojalá mantenga esa racha goleadora", indicó Ramos sobre el buen papel del exariete culé en el reciente triunfo español frente a Gales (1-4).

"Venimos de datos que no han sido nada positivos, y el fútbol al final son resultados y es con lo que se queda la gente. Es cierto que con el cambio generacional se vuelve a recuperar un poco el orden, la disciplina, las ganas y esa ilusión; porque al final son los resultados, donde la selección vuelve a brillar", explicó el central.

"Independientemente de lo colectivo, que es la prioridad, a nivel personal siempre es muy gratificante ir consiguiendo récords; eso significa estar mucho tiempo a nivel de élite, me llena de confianza y me motiva aún más para seguir batiéndolos", señaló el camero.

"SIEMPRE HE NOTADO EL CARIÑO DE LA GENTE"

"Siempre he notado el cariño de la gente; no en todas partes, claro, sí en algunas más que en otras. Pero a pesar de ser sevillista, siempre me he identificado con las grandes aficiones, y la del Betis es una grandísima afición que lleva en volandas a su equipo. Siempre lo he dicho: volver a Sevilla para mí es volver a casa, aunque sea al estadio del equipo rival en el que empecé", opinó.

Por otra parte, elogió al club que cede su estadio para este encuentro. "Es buena señal que el Betis esté haciendo buen fútbol, que esté sacando los partidos adelante y que esté convenciendo a la gente. Es buena señal que la competencia sea muy alta, que vayan viniendo nuevos jugadores y que el míster tenga esa posibilidad de tirar de cualquier jugador, sea la posición que sea", comentó al respecto.

Además, Ramos defendió al defensa culé Jordi Alba, todavía ausente en las convocatorias de Luis Enrique. "Para mí es uno de los mejores laterales que hay en el mundo y lo ha venido demostrando con su rendimiento y sus estadísticas. Pero el míster es el más idóneo a la hora de seleccionar y tiene que elegir bien a quien está mejor en cada estado. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas", aseguró.

Por último, el andaluz se congratuló por sus buenas cifras anotadoras, con penaltis incluidos. "Es un rol que me toca asumir y lo hago encantado. Quizá desde los años de Hierro no se veía a un defensa que asumiera ese rol continuamente. A mí me sienta muy bien asumir ese tipo de responsabilidad cuando el equipo necesita calma", concluyó.