Guerra judicial entre homeópatas por los derechos de la 'Homeospagyria' /

Guerra judicial abierta entre homeópatas por la propiedad intelectual de la ‘Homeospagyria’. Un juzgado de Madrid tramita desde hace meses una querella interpuesta por Juan Carlos Avilés, padre de una rama de las pseudociencias conocida como ‘Homeospagyria’, contra otro grupo de homeópatas, el ‘Spagyria Institute’, acusándoles de plagiar sus estudios y sus trabajos. En el centro del debate jurídico está decidir si una pseudoterapia es una obra científica que pueda proteger la propiedad intelectual.

Ese es al menos el razonamiento que esgrimió hace un año el juzgado de instrucción número 34 de Madrid para inadmitir a trámite la querella de Avilés: “No se está ante ninguna obra ni prestación científica”, razonó la magistrada, asegurando que no es una obra científica “el método o sistema de Homeospagyria creado y registrado por el querellante, lo mismo que tampoco lo es la Spagyria, que parece ser el método o sistema creado por el querellado”.

Para el magistrado, por tanto, las pseudociencias no entran dentro del catálogo de obras protegidas por el artículo 270 del Código Penal y eso convierte el plagio de teorías homeópatas en algo atípico desde el punto de vista legal. El caso finalmente se instruyó por orden de la Audiencia Provincial de Madrid y, según fuentes conocedoras del proceso, en estos momentos sigue en fase de investigación con diligencias todavía por practicar.

En su auto del pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Madrid destacaba que la acusación de plagio se extendía no sólo a las teorías homeopáticas sino incluso al logo utilizado en su página web, “lo que por ese solo motivo ya es suficiente” para investigar un posible delito contra la propiedad industrial del artículo 274 del Código Penal. “No compartimos la tesis de que la obra no esté protegida por no tratarse de una obra científica”, añadían los jueces obligando a abrir una investigación que, por el momento, no se ha reproducido por la vía civil.

"El peligro" de las pseudociencias

En estos momentos, la homeopatía se encuentra en un limbo regulatorio en nuestro país, con el ejecutivo de Pedro Sánchez elevando el tono en torno a la validez de estas pseudoterapias: María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, afirmó en una entrevista en El País que "lo sensato sería que se les exigiera lo mismo que a los medicamentos para ser considerados como tales", advirtiendo del peligro de "optar por una terapia alternativa que no ha demostrado evidencia científica".

NIEGAN EL PLAGIO En contacto con la Cadena SER, fuentes de la parte querellada de este proceso niegan haber plagiado ningún material original redactado o utilizado por Avilés en la difusión de esta pseudociencia, alegando entre otras cosas que su origen se remonta siglos atrás aunque él haya conseguido darle mayor difusión. También niegan que promuevan la 'Spagyria' como un sustitutivo de la medicina tradicional.

El pasado mes de abril, el departamento de Sanidad que todavía dirigía Dolors Montserrat dio unos meses de plazo a las empresas que comercializan estos supuestos medicamentos para probar que cumplen con los criterios sanitarios de seguridad o ser retirados del mercado. Recientemente, cuatrocientos médicos y científicos han pedido a Sanidad que tome cartas en el asunto hablando de "una plaga que afecta a las raíces del sistema de salud de nuestro país". La Universidad de Valencia, tal y como ha revelado la Cadena SER, ha decidido cancelar varios cursos de estas pseudoterapias en las últimas semanas.