Kempes, sobre Maradona: "A veces hay que callarse la boca"

El ex jugador de la selección argentina de fútbol y campeón del mundo en 1978 con la albiceleste Mario Kempes, ha criticado duramente a Maradona en declaraciones recogidas en la ESPN, por las palabras de éste contra el astro argentino Lionel Messi.

El ex delantero ha comentado que "es mejor que Diego se quede callado, Messi no necesita un Mundial para ser el mejor. Yo gané un Mundial siendo decisivo y no or eso soy mejor que Leo", dijo Kempes, que habló de la final del Mundial de 1990 perdido por la argentina de Maradona: "nadie le dijo nada por eso. El tiempo de Diego ya pasó".

Afirma que Maradona, "no es un ejemplo"

Kempes defendió vehementemente al jugador del FC Barcerlona Leo Messi: "Yo gané un Mundial y eso no me hace mejor que La 'Pulga'", ha comentado, añadiendo sobre Maradona que "a veces es mejor quedarse callado. En el fútbol se gana y se pierde". "Maradona tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas", ha concluido el ex jugador.