Luis Enrique: "Está mal que yo lo diga, pero en el descanso he estado maravilloso"

El entrenador de la selección española de fútbol ha estado atendiendo a los medios tras la derrota de España ante Inglaterra por 2 - 3 en la Liga de las Naciones. La derrota impide la clasificación de ¡la Roja' que se tendrá que jugar el pase en Zagreb ante Croacia.

Luis Enrique ha querido quitar polémica al posible penalti sobre Rodrigo en la segunda mitad por Pickford. "Los árbitros tienen un trabajo muy difícil, no los enjuicio", ha dicho, haciendo además autocrítica sobre la primera mitad de su equipo. "La primera parte ha sido malísima, nos han superado muchísimas veces y el primer gol nos ha matado", ha dicho sobre la primera mitad, en la que el combinado nacional se ha ido al túnel de vestuarios con un resultado adverso de 0 - 3.

El entrenador ha sido cuestionado sobre sus palabras a sus jugadores en el descanso. "Está mal que yo lo diga, pero he estado maravilloso con los jugadores" ha comentado el míster, añadiendo que le ha comentado que "podría haberles gritado, pero no he cambiado a nadie y les he dicho que las grandes selecciones se hacen en los peores momentos".

