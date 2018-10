Controversia por el concurso Miss Superviviente al Holocausto en Israel

En este concurso no hay pelos tiesos de laca, ni sonrisas forzadas. No es uno de esos certámenes llenos de clichés y de estereotipos marcados por el sector de la moda. Aquí las concursantes salvaron el tipo de las cámaras de gas en un tiempo donde las pesadillas se hacían realidad y no había tiempo para acudir al tocador antes de salir de casa.

Este fin de semana, en Haifa, Israel, se ha celebrado un concurso para mujeres supervivientes al Holocausto. Es la sexta edición de un certamen que comenzó a celebrarse en 2012, y que este año comprendió a mujeres de entre 74 y 93 años.

Las participantes celebran su belleza, ya que de jóvenes no pudieron. Se suben a la pasarela vestidas con sus mejores galas, con los labios perfectamente pintados y dejándose mimar por el personal del concurso. La ganadora de este año, Tova Ringer, recibió el galardón emocionada y declaró que estar muy contenta, "es algo especial y genial estar aquí rodeada de tanta gente"

"Totalmente macabro"

Sin embargo, el certamen ha recibido varias críticas desde su creación. Dalia Sivan, de la organización benéfica de sobrevivientes del Holocausto, no está muy contenta con el concurso ya que “el sufrimiento de los sobrevivientes se exhibe de forma pública”.

La política israelí Colette Avital llegó a decir que le parecía “totalmente macabro”. Se declara a favor de enriquecer vidas, pero opina que un desfile que disfraza supervivientes con ropa hermosa no va a lograr que sus vidas sean más significativas.

Por su parte, la organización defiende que gran parte de las supervivientes tiene una imagen de sí mismas muy baja y su objetivo es hacer sonreír a las mujeres que sufrieron los horrores del genocidio nazi. Además, destacan que no quieren premiar la belleza por sí sola, sino su lucha. Los familiares presentes en la ultima edicción también negaron que este concurso sea polémico.