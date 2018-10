Borrell descarta el acuerdo del brexit para el miércoles

"No hay que dramatizar". Josep Borrell advierte que el acuerdo sobre el brexit no está todavía maduro para que se pueda cerrar en la cumbre de jefes de gobierno. Lo ha dicho a su llegada al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo donde ha respondido a las preguntas de EFE y repetido después en inglés a las que le ha formulado el periodista de la BBC.

"Como usted sabe en Europa las decisiones se toman siempre a última hora, no hay que dramatizar", ha dicho entre sonrisas.

Y eso que Borrell sabe que la noche del miércoles, los jefes de gobierno tienen que decidir si hay avances "suficientes" para convocar una cumbre en noviembre en la que el pacto sea ratificado.

"Si hace dos o tres días pensábamos que habría acuerdo el miércoles ahora no lo parece pero no pasa nada", dice Borrell qué también ha afirmado que Gibraltar es ya un problema superado en la negociación. "Gibraltar no será una roca en el camino", ha dicho Borrell consciente del juego de palabras hablando del Peñón y antes de asegurar que "el Reino Unido ha aceptado pactar un protocolo" en la declaración de su salida de la UE.