Theresa May ve "factible" un acuerdo del 'brexit' pese a las dificultades

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó este lunes que ve "factible" llegar a un acuerdo con Bruselas sobre el 'brexit' con la Unión Europea (UE), a pesar de las dificultades "técnicas" que aún quedan por resolver

"Estamos entrando en las etapas finales de estas negociaciones. En este momento, debemos mantener la cabeza fría", dijo May en una bronca intervención extraordinaria en la Cámara de los Comunes. "Tengo muy claro que no vamos a estar atrapadospermanentemente en territorio de la unión aduanera"

Según May, la UE exige una doble salvaguarda para Irlanda del Norte. May ha repetido que la permanencia en la unión aduanera ha de ser temporal, algo que rechazan los comunitarios. Este es un punto que provoca enfado entre los defensores de un 'brexit' duro y que podría provocar dimisiones entre algunos de los ministros del gabinete de May.

Antes de que el jueves se celebre en Bruselas una cumbre clave para abordar el estado de las negociaciones del 'brexit', la primera ministra aseguró que se han hecho "progresos reales en las últimas semanas".