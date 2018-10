La lista de reproducción perfecta para practicar una reanimación cardiopulmonar

El pasado mes de junio, un equipo de médicos e investigadores del Hospital Clínic, de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) presentaba un estudio mediante el que se constataba que seguir mentalmente el ritmo de 'Macarena' durante una reanimación cardiopulmonar mejoraba la calidad de las compresiones.

El estudio, que se realizó en base a un grupo de 164 estudiantes de medicina de la UB, concluyó que el porcentaje de compresiones adecuadas entre los 100 y los 120 pulsos por minuto eran significativamente más altos en aquellos grupos que llevaron a cabo la reanimación cardiopulmonar mientras escuchaban la popular canción de 'Los del Río'.

100 pulsaciones por minuto

Bajo el lema "Todos pueden salvar una vida", el New York Presbyterian Hospital ha decidido crear una lista de reproducción que tiene como objetivo ayudar a la sociedad a practicar la reanimación en personas que están sufriendo una parada cardiaca. Una playlist, compuesta de 47 canciones, que destacan por mantener un mismo ritmo: 100 pulsaciones por minuto.

Una lista de reproducción en la que, por supuesto, no puede faltar la canción 'Staying Alive'. En 2008, un grupo de investigadores avalados por la Asociación Estadounidense del Corazón llegaba a la conclusión de que el popular tema de los Bee Gees, con un ritmo de 103 pulsaciones por minuto, era perfecta para practicar la reanimación.

Desde Lady Gaga hasta Shakira

Pero no es la única. En esta lista de reproducción podemos encontrar canciones de artistas como Lady Gaga, Shakira o Pink Floyd, entre otros. Desde el famoso 'Just dance' de la artista estadounidense hasta otros temas como 'Crazy in love', 'Dancing Queen' o 'Gives you hell', del grupo The All-American Rejects'.



Según explica el hospital a través de su cuenta de Spotify, cada una de estas canciones cuenta con un ritmo de 100 pulsaciones por minuto, favoreciendo así la calidad de las compresiones durante la reanimación cardiopulmonar: "Todas estas canciones tienen un ritmo de 100 pulsaciones por minuto, el ritmo correcto al que se tiene que realizar RCP. Escoge una en caso de que necesites salvar una vida".