El miedo de Stephen Hawking a una nueva raza de 'superhumanos'

Durante los últimos meses de su vida, el físico teórico Stephen Hawking reflexionó acerca del futuro a través de un conjunto de artículos y ensayos que se han publicado de forma póstuma bajo el título de Respuestas breves a las grandes preguntas. Una actualización del popular Una breve historia del tiempo: desde el Big Bang hasta los agujeros negros, en el que el británico reflexiona acerca a los "mayores desafíos" de la raza humana.

El mensaje póstumo de Stephen Hawking para salvar la ciencia y la educación Este lunes, la familia de Stephen Hawking ha presentado en el Museo de Ciencia de Londres Breves respuestas a las grandes preguntas, el proyecto final del famoso físico teórico.

A pesar de que no verá luz en España hasta el próximo 30 de octubre, un extracto publicado por el Sunday Times ha revelado algunas de las reflexiones finales del físico, en las que habla sobre su miedo a una raza de 'superhumanos' capaces de manipular su propia evolución y del peligro de que la capacidad de la ingeniería genética se concentre en las manos de los más poderosos.

Los peligros de la edición genética

Bajo su punto de vista, el ser humano será capaz de editar rasgos humanos como la inteligencia y la agresión a lo largo de este siglo: "Estamos entrando en una nueva fase de lo que podría llamarse evolución autodiseñada. Una etapa en la que podremos cambiar y mejorar nuestro ADN. Ahora hemos mapeado el ADN, y descubierto el significado sobre el 'libro de la vida', podemos comenzar a escribir las correcciones".

A pesar de que cree que estas modificaciones genéticas se emplearían en la reparación de ciertos defectos como la distrofia muscular, Stephen Hawking teme que algunas personas utilicen estas técnicas para mejorar sus capacidades: "Algunas personas no podrán resistir la tentación de mejorar características humanas como el tamaño de la memoria, la resistencia a la enfermedad y la duración de la vida".

A día de hoy, sistemas de edición de ADN como Crispr-Cas9 ya permiten a los científicos modificar genes dañinos o agregar nuevos a un cuerpo humano. De hecho, algunos hospitales como el Great Ormond Street ya emplea esta técnica para tratar a los niños enfermos de leucemia. Sin embargo, el científico prevé que estas técnicas puedan abocar a la raza humana (tal y como la conocemos) a su fin.

Una raza humana a dos velocidades

"Cuando aparezcan tales superhumanos habrá problemas políticos importantes con los humanos no mejorados, que no podrán competir". Por lo tanto, Hawking teme que la raza de seres autodiseñados mejore a un ritmo cada vez mayor mientras aquellos que no pueden acceder a esta tecnología están condenados al fracaso. Una evolución que acabaría con el ser humano tal y como lo conocemos, dando paso a la época superhumanos.

Por esa misma razón, y con el objetivo de que la evolución del ser humano no caiga en las manos que no deben, el físico recomienda crear una ley que restringa la ingeniería genética de los rasgos humanos. Una ley que podría controlar el uso de esta tecnología y evitar una nueva clase de desigualdad social en la que los más poderosos del planeta sean todavía más poderosos mientras que la clase baja queda expuesta a la desaparición.