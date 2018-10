La última gran esperanza para salvar al rover Opportunity

El 25 de enero de 2004, el rover Opportunity de la NASA aterrizaba en Meridiani Planum (una llanura que se encuentra 2 grados al sur del ecuador de Marte) para conocer más acerca del planeta rojo. Desde entonces, este robot ha ido explorando el hemisferio sur del mismo con el objetivo de descubrir nuevos detalles sobre la superficie extraterrestre de cara a una futura colonización.

A pesar de que fue lanzado con una vida útil prevista de 90 días marcianos, el rover Opportunity ha pasado casi quince años enviando información relevante del planeta. Durante los últimos años, este robot explorador ha mostrado evidencias de la presencia de agua líquida sobre la superficie de Marte y revelado nuevas regiones del planeta. Sin embargo, el pasado mes de junio, tras más de 5.000 días de misión, dejaba de comunicarse con la Tierra.

Más de cien días desaparecido

El 30 de mayo, Marte sufría uno de los fenómenos naturales "más intensos observados" durante las últimas décadas. Una tormenta de arena, que sumía al planeta bajo una enorme tormenta de polvo, que obligaba a Opportunity a apagar todos sus sistemas, excepto el reloj de la misión. Desde entonces ya han pasado más de tres meses, pero el rover de la NASA continúa sin dar señales de vida.

SIn noticias de Opportunity, la NASA decidió dar un ultimátum al robot. O daba señales de vida en menos de 45 días o abandonarían al todoterreno a su suerte en el planeta rojo. Desde entonces, el rover no se ha comunicado con la Tierra. No obstante, una fotografía revelaba el paradero de Opportunity, que llevaba cien días desaparecido: "La NASA aún no ha recibido señales del rover Opportunity, pero al menos podemos verlo de nuevo".

La gran esperanza para salvar a Opportunity

Un mes después de este hallazgo, los ingenieros aún no han escuchado al rover de la NASA. A pesar de que no han establecido fechas límite para la misión, los responsables del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) han dado a conocer que a finales de este mes informarán sobre el progreso y las perspectivas de la campaña de recuperación de este robot, tal y como recoge la NASA en su página web.

Según han dado a conocer los responsables de Opportunity, es probable que una capa de polvo depositada en los paneles solares del rover esté bloqueando la luz solar que podría recargar sus baterías. No obstante, una racha de fuertes vientos en el planeta podría ayudar a revivir al robot: "El periodo de fuertes vientos de Marte tiene lugar entre noviembre y enero, y ya ha ayudado a limpiar los paneles del rover en el pasado". Por lo tanto, este fenómeno natural que se produce cada año se convierte en la gran esperanza para devolver a Opportunity a la vida.