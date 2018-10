El reproductor de música Winamp anuncia su regreso para 2019

Hubo una época en la que no existían YouTube ni Spotify. A finales del siglo XX, cuando el teléfono móvil no era más que un dispositivo para llamar y enviar SMS e Internet no estaba normalizado en los hogares, los amantes de la música utilizaban plataformas como el discman, el radiocasete o la radio para escuchar a sus artistas favoritos en la calle, en el coche o desde sus propias casas.

Al mismo tiempo, un grupo cada vez mayor optaba por escuchar música en el ordenador. Todo ello gracias a reproductores musicales digitales como el 'Reproductor de Windows Media' (presente en todos los ordenadores de la compañía fundada por Bill Gates) o Winamp, dos de las opciones más populares en este campo.

La caída de los dos gigantes

Durante los últimos años, las dos plataformas más importantes para reproducir música en el ordenador han sufrido sendos varapalos que les han dirigido prácticamente a la obsolescencia. El reproductor de Windows Media ha ido dejando paso a a la app integrada en Windows 10 'Películas y TV' y Winamp evitaba la desaparición in extremis después de ser adquirido por Radionomy en 2014.

Mientras que el reproductor de Windows parece condenado a la desaparición, el director ejecutivo de Radionomy, Alexandre Saboundjian ha anunciado el renacer de Winamp. En declaraciones a TechCrunch, Saboundjian ha confirmado que su reproductor musical volverá en versión de escritorio y a través de una app móvil en 2019 adaptado a los nuevos tiempos

Así será el nuevo Winamp 6

Según cuenta el director ejecutivo de Radionomy, el Winamp 6 permitirá al usuario escuchar archivos en MP3, podcast, emisoras de radio, listas de reproducción y contenido que tengamos en la nube. En definitiva, el objetivo de la empresa para por convertir a Winamp 6 en el reproductor "todo en uno" de los usuarios: "La gente quiere una sola experiencia. Creo que Winamp es el indicado para llevar eso a todos. Queremos que la gente lo tenga en todos los dispositivos".

Por el momento, el director ejecutivo de la compañía se niega a entrar en los detalles de qué servicio serían parte del nuevo Winamp. Tampoco ha querido dar a conocer cómo se conectaría la aplicación con las listas de reproducción de Spotify o Apple Music, con la biblioteca de Google Music o con las distintas aplicación de podcast. No obstante, Saboundjian asegura que Winamp 6 será capaz de satisfacer las necesidades del usuario.