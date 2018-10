Cinco tostadas de desayuno para cinco estados de ánimo

Iban Yarza no es panadero, pero sí uno de los mayores expertos en pan que hay en España. Para comprobarlo basta con acercarse a alguno de los concurridos talleres que imparte regularmente por toda España o con ojear alguno de sus tres libros superventas: '¿Hacemos pan?', 'Pan casero' y 'Pan de pueblo'.

En España podemos comprar (o elaborar) tantos tipos distintos de pan que este activista de la masa madre no entiende por qué nos referimos a "la tostada del desayuno" como si solo existiese una. ¿Por qué no le ponemos apellidos a ese pan en función de los cereales, de la elaboración... Y eso por no hablar del acompañamiento de la tostada. ¡No a la dictadura de la barrita con tomate o aceite!

Por eso, aunque no le gusta parecer un sumiller del pan" y está muy favor de que cada cual sea "libérrimo" con sus desayunos, Iban Yarza ha accedido a compartir 'la receta' de cinco de sus tostadas favoritas e incluso —en exclusiva para la Cadena SER— a mostrar lo más íntimo de su congelador, donde convivien varios tipos de pan casero que él extrae y tuesta en función de lo que le apetece.

¡Exclusiva! Así es el congelador de un activista del pan: mollete gallego, dos panes integrales, 'pa de pagès'... / IBAN YARZA

1. Tostada zen

Iban Yarza recomienda explorar los sabores más esenciales con esta tostada: "Pan integral y nada más. Pero para eso necesitamos un gran pan integral sin sal, como se toma en Baleares o en partes de Allicante o Italia. ¡La pureza máxima, solo el cereal! Tuestas una rebanada de pan integral con harina molida a la piedra de masa madre y el mero pan es maravilloso y más que suficiente".

2. Tostada 'I feel good'

Para días en los que tenemos un examen, una reunión importante o, simplemente, necesitamos sentirnos bien, el autor de 'Pan casero' propone una base pan de centeno con frutas y frutos secos, o bien con semillas. "Pero en vez de untarlo con aceite o mantequilla", dice, "aprietas una manzana asada por encima y aquello es la locura. ¡Sales como un cohete!".

3. Tostada cerda

A pesar de lo que el nombre pueda dar a entender, no se trata de una tostada de jamón ibérico sino de una tostada que nos haga sentir muy bien, pero en modo "pecaminoso". Iban Yarza propone "un pan de molde tierno" que incluso "puede ser industrial" [creemos que se arrepintió de ello en cuanto lo dijo] y "untado de algo cerdote como una mezcla de dulce de leche y mantequilla de cacahuete o, como hacen los holandeses: mantequilla con fideos de chocolate por encima".

4. Tostada para todos los públicos

"Compra un mollete o haz un buen mollete —no es un pan especialmente difícil de hacer" y añade un poquito de aceite de oliva, unas rodajitas de tomate, queso fresco... y, si a tu suegro le va el rollo", dice Iban Yarza, "manteca colará, zurrapa"...

5. Tostada Iban Yarza

Lo de bautizar a esta tostada con su nombre ha sido idea nuestra, que conste, pero la receta es tan 'top' que la tostada-homenaje para días especiales está más que justificada: "Compra un buen 'brioche' de mantequilla, una cosa delicada... ¡o haz un roscón de Reyes! Haz una tostada de roscó de Reyes con una mermelada decadente, rollo naranja amarga".