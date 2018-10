Mil millones de personas se ven forzadas a emigrar para tener una vida digna

La agencia de la ONU para la alimentación, la FAO, ha presentado su último informe sobre el hambre en el mundo coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación. La FAO destaca que más de mil millones de personas en el mundo se ven forzadas a emigrar para poder tener una vida digna.

"La inmigración no puede ser considerada una plaga o una emergencia que pueda invertirse", ha afirmado el director general de la FAO, José Graziano da Silva, que ha advertido en la presentación del informe en Roma de que no se pueden ignorar los desafíos ni los costes que conllevan. Graziano ha afirmado además que, según datos de esta agencia de las Naciones Unidas, más de mil millones de personas que viven en países en vías de desarrollo se ven obligadas a emigrar no solo a causa de conflictos internos si no forzados por la necesidad de encontrar mejores condiciones de vida.

José Graziano da Silva culpó además a los sistemas alimentarios globales de no ofrecer dietas de calidad, la "principal razón" del aumento a nivel mundial de la anemia, que padecen una de cada tres mujeres en edad reproductiva, y de la obesidad, que se está "globalizando" y ya padecen 672 millones de personas. Solo este último problema tiene un coste de 2 billones de dólares anuales (el 2,8 % del Producto Interior Bruto mundial), equivalente al impacto del tabaco o de los conflictos armados, todos ellos problemas que se pueden evitar, dijo.

Da Silva reclamó un mayor compromiso político y, entre las acciones que pueden mejorar la alimentación, citó la elaboración de leyes de etiquetado, la prohibición de ingredientes dañinos, la introducción de la nutrición en los currículos de las escuelas, métodos para evitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y el consumo de alimentos frescos producidos localmente.

El mensaje de António Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha llamado, en un mensaje enviado por el Día Mundial de la Alimentación, a "renovar el compromiso" para que cada persona tenga derecho a la alimentación y nadie se quede atrás. "Todos debemos poner de nuestra parte para todas las personas tengan acceso a una dieta saludable y nutritiva", dijo Guterres, que pidió especialmente sumar esfuerzos a gobiernos, empresas e individuos.