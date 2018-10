El PP rechaza la petición de Cs de pedir en el Congreso una comisión que investigue la tesis doctoral de Sánchez

De momento no habrá comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP ha rechazado la petición de Ciudadanos de crearla porque, según el partido de Pablo Casado, ellos ya han pedido otra en el Senado y la del Congreso no saldría adelante porque no hay mayoría suficiente para ello.

Ciudadanos necesitaba el apoyo del PP sólo para registrar su petición en la Cámara Baja ya que no tiene diputados suficientes y necesita de la concurrencia de, al menos, otro grupo político. La dirección de Ciudadanos remitió a principios de la pasada semana el escrito de registro a la dirección “popular” que este martes ha rechazado apoyarla.

En un desayuno informativo ofrecido por Europa Press, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado muy reivindicativo con este asunto, recordando a Albert Rivera que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Además, el líder los populares ha acusado al presidente de Ciudadanos de copiar todas sus propuestas y se ha jactado de ser el líder de la oposición.

“Yo entiendo los cálculos de cada partido, pero en este caso, está claro que el PP es que el está liderando no solo la acción política, sino que tenemos los votos para liderarla; y la comisión de investigación ya está registrada en el Senado porque se negó [Sánchez] a comparecer en el Congreso”, ha aseverado el presidente de la formación conservadora.

En un intento por subrayar y reivindicar su papel como líder de la oposición, Casado ha recordado, además, que Ciudadanos tiene 32 escaños en el Congreso y 4 senadores y que el PP tiene 147. “Cuando yo escucho decir 155, bien, pero es que tenemos 147 senadores nosotros; que comparezca Sánchez, también bien, pero es que tuvieron que llamar a Dolors Montserrat para que firmáramos también la petición de comparecencia; que apoyemos la ley que suprime el impuesto de sucesiones, oiga es que llevo 3 meses diciendo que quiero suprimir ese impuesto”, ha resumido el líder del PP.

En Ciudadanos creen que el PP está protegiendo a Sánchez ante el Congreso porque no quieren que dé la cara y lamentan, según las fuentes consultadas, que los de Casado no vayan a apoyar la creación de esta comisión de investigación en el Congreso que, según dicen en Ciudadanos, podría ser “complementaria” a la que se ha pedido en el Senado.

El presidente del partido, Albert Rivera, durante la reunión con su grupo parlamentario en el Congreso, se ha preguntado si existe "pasteleo, un pacto implícito o algún acuerdo" entre Casado y Sánchez para que no se hable de másteres y de tesis en la Cámara Baja. Rivera acusa a Sánchez.

Para Rivera, la comisión de investigación tendría que celebrarse en el Congreso porque el Senado sólo es la cámara territorial y el Congreso es "donde se elige al presidente". Cree Rivera que de esta forma, el PP está "vaciando de contenido" a la Cámara Baja.



Las fuentes consultadas no aclaran de momento si los senadores de Ciudadanos votarán a favor de la comisión solicitada y registrada por el PP hace unos días en el Senado. En cualquier caso, el apoyo de Ciudadanos sería más político que de otro tipo porque una vez que el PP ha conseguido registrarla gracias a la firma de la senadora de Foro Asturias Rosa Domínguez de Posada, la comisión será aprobada gracias a la mayoría de los de Casado en la Cámara Alta.