El plan de una ciudad china para iluminar las calles mediante una luna artificial

Con el objetivo de disminuir el elevado coste de su alumbrado nocturno, la ciudad de Chengdu, situada en el sudoeste de , planea lanzar un satélite de iluminación al espacio de cara a 2020. Una "luna artificial", tal y como ha dado a conocer el presidente de Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co, Ltd, Wu Chunfeng, que pretende iluminar un área de hasta 80 kilómetros de diámetro.

Según recoge el periódico chino El diario del pueblo, los desarrolladores esperan que el brillo de esta luna artificial sea hasta ocho veces superior al de nuestro satélite. Por lo tanto, será lo suficientemente brillante como para reemplazar las luces de la calle de cara a 2020, cuando está previsto el lanzamiento de este satélite.

Un satélite para iluminarlos a todos

Los desarrolladores de esta idea comenzaron a diseñar esta luna artificial hace ya varios años. La idea surgió a raíz de las declaraciones de un artista francés, que imaginó colocar una hilera de espejos sobre la Tierra para conseguir reflejar la luz del sol en las calles de París durante todo el año. Desde entonces, el equipo ha estado trabajando en este satélite artificial que pueda alumbrar las calles de la localidad china.

Durante un evento sobre innovación y emprendimiento, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre en Chengdu (China), Wu Chunfeng explicó que la prueba del satélite de iluminación comenzó hace años. Sin embargo, no ha sido hasta que la tecnología ha madurado lo suficiente cuando han podido poner en marcha este proyecto para llevar la luna artificial al espacio.

Sobre los efectos negativos de la luna artificial en la fauna

Tras las declaraciones de Wu Chunfeng, varias han sido las personas que están preguntando sobre los efectos negativos que puedan tener la luz artificial en la rutina diaria de algunos animales. Según ha dado a conocer el director del Instituto de Óptica, Escuela de Aeroespacial e Instituto de Tecnología de Harbin, Kang Weimin, esta luna no supondrá ningún problema para los animales.

En declaraciones a este medio, Weimin explica que la luz del satélite será similar a un resplandor que se asemeja al del atardecer. Por esa misma razón, el director del instituto de tecnología de Harbin considera que no debería afectar a las rutinas de los animales.