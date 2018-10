Lucas Hernández, sobre el abandono de su padre: "Llevamos 12 años sin noticias suyas"

Lucas Hernández -jugador del Atlético, internacional con Francia y hermano mayor de Theo Hernández- ha hablado sobre su situación familiar y ha declarado que lleva "12 años sin noticias de su padre".

En una entrevista con el medio francés Le Parisien, el defensa francés ha declarado que ser padre por primera vez y ganar la Copa del Mundo este verano "le ha convertido en otra persona". "Es enorme. En unos años, cuando mi hijo sea mayor, le contaré este increíble verano", explicó.

Respecto a su padre, con el que no tiene relación después de su abandono, el francés ha explicado que llevan "12-13 años sin noticias. Tampoco lo conseguí después del mundial". "Ahora que soy padre, soy aún más consciente de lo que ha hecho, de que ha fracasado en su papel de padre", dijo.

"Mañana, si lo encuentro, tendremos una conversación. Pero una cosa es cierta, no puedo imaginar renunciar a mi hijo. Nunca lo haría por nada del mundo. Incluso si tengo que dormir debajo de un puente por la felicidad de mi hijo, lo haré", explica en la entrevista.

También dedicó unas bonitas palabras para su madre: "Ella es la que nos crió, quien nos llevó a mi hermano y yo al fútbol, quien trabajó. No sé cuántas horas para alimentarnos. En lo que me he convertido es gracias a ella".

Sobre Theo: " Cuando él lo necesitaba, yo estaba allí"

Sobre si su hermano menor Theo sustituyó a la figura de su padre, Lucas lo niega. "Es un hermano, protector. Tuvimos momentos complicados y estuvimos juntos, siempre hemos estado juntos. Cuando él lo necesitaba, yo estaba allí. Siempre ha habido una gran complicidad entre nosotros. Era mi hermanito y mi mejor amigo. Incluso hoy en día, nuestros enlaces son muy fuertes", explicó.

Similitudes entre Francia y el Atlético

Cuando le preguntaron sobre las similitudes o diferencias entre su selección y el planteamiento del Cholo, Lucas dijo que en ambas "estamos acostumbrados a defender bien al ataque".

Además, al comparar a ambos técnicos -Deschamps y Simeone-, el jugador afirmó que para ellos "ganar es lo único que importa. Y tienen razón. No importa el camino".