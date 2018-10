El Supremo deja en dos años y medio las condenas de seis hijos de Ruiz-Mateos por estafa

El Tribunal Supremo ha decidido dejar en dos años y medio de prisión las condenas impuestas a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos por estafar más de once millones de euros a los dueños de dos hoteles y sus acciones. El Supremo retira sus condenas por el delito de alzamiento de bienes y también elimina uno de los agravantes de su condena por estafa.

Zoilo, José María, Pablo, Alfonso, Álvaro y Francisco Javier se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Palma hace año y medio acusados de estafar 11,6 millones de euros a los dueños de dos hoteles - uno en Mallorca y otro en Canarias - que pretendieron comprar. Detrás de la operación, según la Audiencia, había un intento de "tapar agujeros" y sostener el Grupo Rumasa siguiendo el sistema "instaurado pro su padre y que sus hijos asumieron como suyo".

En un primer momento las condenas de algunos de los seis hermanos ascendían por encima de los seis años de prisión, y ahora el Supremo decide dejarlas en dos años y medio, lo que igualmente implicará su entrada en prisión, manteniendo sus multas en 24.000 euros a cada uno y que tendrán que indemnizar con 46 millones de euros a los empresarios estafados.

Los hijos de Ruiz-Mateos durante el juicio / Lucía Bohórquez

Además de absolverles de alzamiento de bienes, el Supremo les retira el agravante de abuso de su crédito empresarial al entender que, a esas alturas, el nombre de la familia y del Grupo Rumasa no inspiraba precisamente confianza: "Esa relevancia no parece que fuera como incuestionablemente positiva. Incluso no faltarían indicadores de la suspicacia que en los medios del mercado podía suscitar el nombre y más, si cabe, la actividad económica de esa familia", dicen los jueces.