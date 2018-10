Banksy demuestra que la autodestrucción de su obra no salió como estaba prevista

Con motivo de la feria londinense Frieze, a la que acuden cada año algunos de los nombres más importantes del arte de todo el mundo, la casa de subastas Sotheby's ponía a la venta un gran número de obras de arte el pasado 5 de octubre. Una subasta en la que expertos del mundo del arte pujaron por obras como el autorretrato de Jenny Saville, que se vendió por cerca de 10 millones de libras o 'Buffalo Station I', de Peter Doig.

A pesar de que la artista inglesa logró batir un récord en el mundo del arte, después de convertirse en la artista viva con la obra más cara vendida en una subasta, todos los ojos miraban a otro lado. Concretamente al cuadro ‘Niña con globo rojo’, una de las obras más populares del artista callejero Banksy. Tras vender la obra de arte por 1,18 millones de euros, el cuadro emitió una alarma desde el marco. A continuación, el lienzo empezó a desplazarse hacia la parte inferior, pasando por una trituradora de papel instalada en dicha zona y saliendo lentamente hecho añicos.

"En las pruebas siempre funcionó"

Después de compartir un vídeo en su cuenta de Instagram, en la que el artista callejero explicaba cómo preparó la autodestrucción de su obra, Banksy ha revelado un segundo vídeo en el que muestra cómo pergeñó su idea. Un golpe perfecto que, sin embargo, no salió del todo bien, ya que la obra no se destruyó por completo, tal y como había planeado el artista.

Durante los días previos al evento, Bansky decidió triturar algunas réplicas de su famoso cuadro. Tal y como demuestra en su vídeo, todas ellas quedaron hechas trizas tras pasar por la trituradora integrada en la obra de arte. Sin embargo, a la hora de la verdad, la trituradora falló, provocando que el cuadro del artista callejero tan solo se destrozara hasta la mitad: "En las pruebas siempre funcionó".

La edición del director

En este nuevo vídeo, de tres minutos de duración, Banksy muestra cómo instaló la trituradora tras el cuadro y cómo inició la destrucción del mismo a través de un dispositivo portátil. Cuando los organizadores de la subasta vendieron la obra por 1,18 millones de euros, Banksy (o alguien que actuó en su nombre) accionó un botón que provocó la activación de la trituradora.

Tras esta performance, que dio la vuelta al mundo, la casa de subastas renombró la obra de Banksy como Love is in the Bin (El amor está en la basura). Una obra, que se ha revalorizado gracias a su destrucción parcial, que ha pasado a la historia del arte contemporáneo por una acción nunca antes vista en la historia del arte.