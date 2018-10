Doncic, tras su debut en la NBA: "Sé que puedo jugar mucho mejor"

El base esloveno Luka Doncic, que debutó este jueves con derrota en la NBA como jugador de los Dallas Mavericks, hizo autocrítica de su estreno y aseguró que no hizo su "mejor partido" y que puede "jugar mucho mejor".

"Sé que puedo jugar mucho mejor que hoy y la verdad es que no he jugado mi mejor partido", aseguró el exjugador del Real Madrid. "Solo hay que trabajar eso y seguir adelante", añadió. Doncic, de 19 años, anotó 10 puntos, cogió 8 rebotes y repartió 4 asistencias en la derrota de los Dallas Mavericks ante los Phoenix Suns por 121 a 100.

La cruz de su estreno en la NBA fueron los problemas de faltas (2 en el primer cuarto y 3 al descanso), que limitaron su tiempo en pista, y su desacierto de cara al aro (5 de 16 en todo el partido).

Pese al descontento con su actuación individual y con la derrota de su equipo, el esloveno también reconoció haber disfrutado de su estreno en la NBA. "Sí, es un día especial para mí. Debutar en esta liga es como un sueño hecho realidad y me he sentido muy bien", afirmó. "Tenemos todavía 81 partidos por delante, así que no estoy preocupado, pero creo que jugamos un partido muy malo y (pese a ello) estuvimos cerca", indicó.

Para Doncic, una de las claves del equipo tejano pasa por mejorar su defensa, después de que hoy encajaran 121 puntos en todo el partido, 38 solo en el último cuarto, y fueran incapaces de frenar a Devin Booker, imparable en los Phoenix Suns con 35 puntos y una serie de tiro de 12 de 19.

Por otro lado, el número tres del último "draft" respondió además a las preguntas de si siente una presión extra en la NBA. "He vivido con presión desde que tenía 16 años. Así que cuando voy a la pista siempre la olvido y disfruto de jugar al baloncesto", señaló.

Uno de los alicientes del partido disputado en Phoenix (EE.UU.) fue ver frente a frente a Doncic contra el número uno del último sorteo de la NBA, el pívot bahameño Deandre Ayton, que contribuyó a la victoria de los Suns con 18 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.