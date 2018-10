Ibrahimovic se identifica con Mourinho: "Todo el mundo nos critica por el carácter"

Zlatan Ibrahimovic ha salido en defensa de Mourinho. El jugador del LA Galaxy ha hablado largo y tendido sobre el carácter del entrenador del Manchester United, cuyo futuro, según la prensa inglesa, cuelga de un hilo debido al flojo arranque de temporada y las tensiones con Pogba.

"Todo el mundo le critica y no creo que sea por los resultados. Es por el carácter, por la manera en la que se comporta. Yo me identifico con esa situación. Tenemos confianza, creemos en lo que creemos, podemos decir las cosas. A nuestra manera", explicó durante una entrevista con Sky Sports.

No está siendo un momento fácil para el técnico portugués. La prensa inglesa ya le sitúa fuera del Manchester United -aunque él lo haya negado- y la tensión en el vestuario tiene nombre propio: Paul Pogba. Prueba de ello fue un vídeo en el que el entrenador y jugador parecían mantener una tensa conversación.

"Debería seguir siendo él mismo"

Ibra también afirmó que uno de los motivos de los problemas de Mourinho es que "se niega a convertirse amigo de la prensa". "Claro que nos culpan a nosotros. Nos critican aún más cuando las cosas no van bien, pero cuando sí van bien nuestra satisfacción es mayor que la de los demás que no son tan políticos", explicó.

Sobre los jugadores que no tiene enfrentamientos con la prensa, Ibra dijo que "creen que son perfectos y no quieren meterse en problemas con los medios para que nunca les ataquen. Pero nosotros no somos así, creemos en lo que hacemos hasta el final".

Además, también fue contundente sobre cuáles son los motivos por los que el portugués es tan polémico. "Algunas críticas son personales, algunas son exageradas, otras por su carácter y otras por celos. Pero todo forma parte de lo mismo. Mourinho simplemente debería seguir siendo él mismo, defender lo que hace y lo que es.

"Está ahí porque lo ha hecho a su manera, porque es quien es y no ha cambiado por nadie. Yo soy exactamente igual, no cambio por nadie. La gente que piensa que es perfecta es el mayor problema", concluyó.