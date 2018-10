Lorenzo, duda para Japón por su muñeca: "Es más grave de lo que parecía"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) no sabe todavía si podrá correr el domingo en el Gran Premio de Japón ya que la lesión que se produjo en la muñeca por su caída en Tailandia "es más grave de lo que parecía", por lo que verá como se encuentra encima de la moto, aunque las sensaciones "no son buenas".

"Desafortunadamente, la lesión de la mano es más grave de lo que parecía en un primer momento. Me he hecho un doble escáner y la fractura está igual que hace dos semanas, con otro tipo de punto de vista se ve incluso más completa que hace dos semanas", afirmó Lorenzo este jueves a 'motogp.com'.

El balear, que no pudo correr en Buriram por este dolor, admitió que tiene dolor. "Las sensaciones no son muy buenas cuando intento apoyar y según qué movimientos me duelo mucho", aseguró el pentacampeón del mundo.

"Voy a intentar salir y ver como me encuentro encima de la moto, pero las sensaciones no son muy buenas y la recuperación de la muñeca está yendo mal y es el problema ahora", sentenció Lorenzo, que indicó que el pie que se dañó en la caída en MotorLand Aragón está "evolucionando bien" y que está "mejor que en Tailandia".