Eva González: su apuesta por 'La Voz', contrato de cadena y...¿campanadas con Pedroche?

Ya es oficial: Eva González presentará 'La Voz' en Antena 3. Se trata, sin duda, de la noticia de la semana y, para ella, una de las decisiones más importantes de su carrera. "No ha sido fácil tomar la decisión”, asegura la presentadora en un encuentro con la prensa. "Ha sido dejar un titán para meterme en otro. No era una decisión solo profesional, sino personal. Me recuerdo viendo 'La Voz' y, de repente, se cumple un sueño".

Eva González deja 'MasterChef', tras seis años y quince temporadas al frente del programa culinario, y da el salto a Antena 3 para formar parte del plantel titular de la cadena. Como ella misma reconoce, no fue un trago fácil comunicárselo a la que ya era su familia profesional, aunque asegura que solo ha recibido buenos deseos por parte de TVE y Shine Iberia [productora]: "Creo que se no ha enfadado nadie. Mi sensación es que para TVE y Shine me lo merezco".

"Si me hubieran ofrecido otro formato, hubiera dicho que no"

Eva González aclara que ella no buscaba un cambio porque "estaba muy cómoda en un programa de mucho éxito" y asegura que si le hubiesen ofrecido otro formato hubiese dicho que no. Sin embargo, le apetecía correr el riesgo con 'La Voz'. "Hay que mojarse. Y hay que arriesgarse en la vida. Si sale mal, ha salido mal. Pero, ¿y si no lo hubiera intentado nunca? ¿Me iba a quedar con la cosa de que tenía que haber dicho que sí? Si me pego una leche, ya me levantaré".

De las posibles comparaciones con Jesús Vázquez, el que ha sido el presentador de 'La Voz' en Telecinco, González afirma lo siguiente: "Voy con toda la humildad del mundo. Cuando cambias de trabajo, siempre te preguntas si estás a la altura de coger el puesto de otra persona...Espero que sí".

El futuro de Eva González en Antena 3

Eva González es la gran apuesta de Atresmedia. Tanto es así que Antena 3 ha blindado a la presentadora con un contrato de cadena donde debutará como presentadora de las tres versiones de 'La Voz' que prepara el grupo: 'La Voz', 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior'.

Sobre otros futuros proyectos, Eva descarta hacer nada en ficción al considerarse una "pésima actriz", a pesar de entrar en la 'casa de las series'. Tampoco está muy convencida con la idea de presentar las Campanadas junto a Cristina Pedroche: "Pues no lo sé, ni me lo he planteado Es que yo soy muy recatada", dice entre risas. "Esto es broma, ¿eh?".