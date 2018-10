La Audiencia Nacional absuelve un miembro de la DUMA al no acreditar su relación con la mafia rusa

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a las 17 personas que fueron enjuiciadas tras la 'Operación Troika', desarrollada en junio de 2008, al no considerar acreditado que "prestaran su cooperación o asistencia profesional" desde España a las organizaciones de la mafia rusa Tambovskaya y Malishevskaya.

Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas de hasta cinco años de cárcel por asociación ilícita y delitos continuados de blanqueo de capitales.

Sin embargo, la sentencia, no ve probado que estos 17 individuos colaborasen para "recibir en España o gestionar desde aquí el capital y patrimonio ajeno" fruto de actividades delictivas de esas mafias para reinvertirlo o emplearlo de otra manera. Tampoco considera acreditado que hubieran participado en la dirección y control efectivo de una serie de sociedades inmobiliarias y de inversiones utilizadas.

Entre los imputados por esta operación se encontraba Vladislav Reznik, un miembro de la Duma que fue presidente de la comisión parlamentaria de mercados financieros entre otros cargos.

"Lo que no está acreditado para el Tribunal es que los enjuiciados "prestaran su cooperación o asistencia profesional para recibir en España, o gestionar desde aquí, el capital y patrimonio ajeno a que se refiere este procedimiento procedente originariamente de cuentas bancarias en el extranjero y fruto de actividades delictivas de las organizaciones criminales Tambovskaya y Malyshevskaya, que operaban en la extinta Unión Soviética y Federación de Rusia".

Los hechos probados relatan que en el año 1996 Gennadios Petrov, junto con Viktor Gabrilenkoz y Serguei Kouzmine, quienes se encuentran en rebeldía, se trasladaron a España estableciéndose en Marbella y ocupando chalets contiguos. En los 90 se instalaron igualmente en Málaga los también ciudadano rusos Alexander Malyshev y Olga Solojeva a quienes tampoco se jugaba en esta causa, mientras que el acusado Juri Salikov lo había hecho en Palma.

La Sala rechaza además el decomiso de bienes que solicitaba la Fiscalía, cosa que entiende "no procede" unas personas han sido absueltas y otras, declaradas en rebeldía, de modo que no fueron enjuiciadas. Tampoco acepta su petición de disolver las sociedades señaladas en el procedimiento, porque ordenarlo sería una "consecuencia accesoria de delitos cometidos por personas que no han sido juzgadas" o declaradas inocentes.

Comunicado de Reznik

Vladislav Reznik, y la señora Gindin han emitido un comunicado en el que “se sienten satisfechos tras la demostración de lo que ha sido una desafortunada confusión, y les gustaría expresar la gratitud que sienten al ver que su inocencia y la del resto de personas acusadas en este proceso ha quedado probada. El Señor Reznik y la Señora Gindin se vieron envueltos en un proceso judicial que no tenía nada que ver con ellos, salvo por el hecho de compartir la misma nacionalidad que ciertas personas que podrían haberse relacionado con organizaciones criminales. Este caso ha generado un daño irreparable y un gran impacto en sus vidas, tanto a nivel personal como a nivel profesional”.