Alex Márquez asume la culpa de su aparatosa caída: "No era necesario tomar tantos riesgos"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez protagonizó una impactante caída en los entrenamientos libres del GP de Japón. El piloto perdió el control de la moto y, tras una aparatosa caída, la moto terminó en llamas.

Márquez no resultó herido y ha asegurado que la caída ha sido error suyo, por apretar demasiado, pero asegura estar bien y dispuesto a seguir mejorando en Motegi.

"Lo que ha pasado esta mañana ha sido totalmente un error mío, porque no era necesario tomar tantos riesgos en esas condiciones, pero afortunadamente estoy bien. He abierto mi trazada y estaba un poco mojado, con lo que he salido volando por los aires", explicó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez salió disparado de su moto en la curva 8 del trazado nipón, sobre mojado, pero aún así firmó el segundo mejor crono en la FP1 y el noveno mejor tiempo de la jornada.

"Solo me ha dolido un poco el cuerpo durante la FP2. Voy a trabajar con los fisioterapeutas y mañana veremos cómo me encuentro para la FP3. Después trataré de conseguir un buen resultado en la clasificatoria. Estoy contento de haber podido subirme a la moto después de la caída", aseguró.

Por su parte, su compañero Joan Mir terminó undécimo la jornada y mejorando en la FP2 en cinco segundos su mejor tiempo de la primera tanda. "No he dado muchas vueltas en mi primer día con la Moto2 en Motegi. Sin embargo, creo que vamos por el camino correcto para conseguir un buen resultado en la carrera", auguró.

"Afortunadamente, mañana hará mejor tiempo, con lo que podremos seguir mejorando para estar preparados el domingo. Me gusta Motegi, porque no se puede comparar con ningún otro circuito", aseguró el mallorquín.