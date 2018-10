Denis Suárez no se rinde. Muy probablemente, desde que llegó al FC Barcelona, el centrocampista no se ha sentido todo lo importante que desearía. No cuenta demasiado para Valverde, pero el gallego, lejos de explotar por la falta de minutos y oportunidades, prefiere demostrar a todos que el trabajo es la única solución para cambiar este tipo de situaciones.

El dorsal 6 del Barcelona ha visto que este fin de semana no tendría la oportunidad de disputar minutos contra uno de sus exequipos como es el Sevilla, ya que Valverde ha decidido no incluirle en la lista de convocados. Al enterarse, Suárez publicó un tuit con una fotografía suya entrenando, a la que añadía: "Tienes que aprovechar la adversidad para crecer y alimentar tu deseo de llegar a tus objetivos".

Tienes que aprovechar la adversidad para crecer y alimentar tu deseo de llegar a tus objetivos. pic.twitter.com/zEWb1eJxHM — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 19 de octubre de 2018

El centrocampista es consciente que no es el mejor momento de su carrera, pero parece tener claro que tendrá que seguir trabajando e intentándolo para llegar a donde quiere estar