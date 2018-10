Donald Trump culpa a los demócratas de la caravana de migrantes

Donald Trump culpó a los demócratas de promover la caravana de migrantes centroamericanos que viaja hacia Estados Unidos porque "quieren abrir la frontera" y se niegan a endurecer las leyes migratorias "más débiles del mundo". En un mitin anoche en Montana, Trump acusó a los demócratas de apoyar a los migrantes porque "creen que todo el que venga les va a votar" en las próximas elecciones.

Trump amenazó con mandar al ejército a "defender la frontera sur" de Estados Unidos debido a la "embestida" de migrantes ilegales "que trajeron los demócratas al negarse a cambiar las leyes", dijo mientras la audiencia le jaleaba.

Después acusar a los demócratas sin ningún tipo de evidencia echó mano del sarcasmo para asumir en primera persona toda la culpa. "Es mi problema, lo he provocado yo porque he creado una economía increíble, he creado muchos puestos de trabajo... Todo el mundo quiere venir o lo intenta".

El presidente de Estados Unidos sabe que la inmigración es uno de los asuntos que más moviliza a sus bases y está aprovechando esta caravana, de entre unos 2.000 y 4.000 migrantes para hacer campaña, a menos de tres semanas de las legislativas.

Después de amenazar con retirar los fondos estadounidenses a los países centroamericanos, Trump amenazó con cerrar la frontera con México si no detienen la caravana de migrantes, en su mayoría hondureños.

El gobierno de México dijo en un comunicado que cualquier persona que tenga documentos y visa podrá entrar al país. Quienes no tengan documentos, serán deportados o tendrán que pedir asilo en México. Para esto, para procesar las solicitudes de refugio, han pedido ayuda al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.