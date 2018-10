El negociador europeo para el brexit asegura que el acuerdo con Reino Unido está cerrado al 90%

El negociador jefe comunitario para el 'brexit', Michel Barnier, ha reconocido que las diferencias con Londres sobre Irlanda podrían hacer fracasar el acuerdo que se busca para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Mi convicción es que hace falta un acuerdo. No estoy seguro de que lo obtendremos. Es difícil y posible", declaró Barnier en una entrevista a la emisora "France Inter" en la que señaló que la cuestión pendiente de Irlanda es "extremadamente grave". Preguntado sobre si eso podría llevar al fracaso de la negociación, contestó: "mi respuesta es que sí".

Explicó que "estamos en un 90 % de acuerdo con los británicos", que se han negociado 168 artículos, pero que "falta la cuestión de Irlanda", que no es sólo técnica sino política. Las dos partes -añadió- son conscientes de que tiene que haber garantías para que en Irlanda "haya controles pero no fronteras".

Barnier aseguró que "no hay ninguna voluntad" de hacer sufrir a los británicos con la prolongación de las conversaciones hasta ahora sin compromiso: "No hay espíritu de revancha ni de castigo".

Pero advirtió de las consecuencias si no hubiera acuerdo, ya que significaría que el próximo 30 de marzo el Reino Unido saldría sin transición y "de golpe" de la Unión Europea, así como de los 750 acuerdos internacionales en los que es parte como miembro de la UE. "Sería muy serio para todos nosotros" y en particular para los británicos, indicó Barnier, que consideró "lamentable" el voto en favor del 'brexit' y dijo que "nadie (le) ha podido demostrar el valor añadido" de la salida de la Unión Europea, un escenario que además "no aporta soluciones al malestar" por la situación que se manifestó en el referéndum de junio de 2016.

Para intentar salir del bloqueo constatado en la cumbre de la UE de esta semana, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mostró ayer disposición para ampliar el periodo de transición del "brexit" si la primera ministra británica, Theresa May, cree que esto ayudaría a la finalización del acuerdo.