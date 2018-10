El Congreso vota despenalizar las injurias a la Corona, el ultraje a la patria o la ofensa a los sentimientos religiosos

La reforma que defenderá el líder de IU, Alberto Garzón, propone derogar o modificar una docena de artículos del Código Penal para evitar que acciones que se encuadran en el ejercicio de la libertad de expresión o la crítica política puedan ser perseguidas penalmente con incluso eventuales condenas de cárcel. La proposición de ley es mucho más ambiciosa y detallada que los compromisos adquiridos en el acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos, pero el coordinador de la coalición de izquierdas, en declaraciones a la SER, espera que los socialistas permitan su aprobación aunque no compartan todos sus puntos, habida cuenta de que se trata de una toma en consideración y que el texto puede ser enmendado en el trámite parlamentario.

"Es un punto de inicio para cristalizar parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y Unidos Podemos. Al fin y al cabo se trata de una ley que trata de resolver un problema que existe en nuestro país en relación con la libertad de expresión, y es el hecho de que cantantes, tuiteros, personas que escriben en redes sociales, pueden acabar inmersos en procesos judiciales o incluso llevados a prisión por chistes, comentarios sobre Dios o sobre la Corona. No nos parece de recibo que esto pueda ocurrir en el siglo XXI como confirman de modo sistemático las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Nuestro Código Penal está desactualizado y en muchos puntos es anacrónico. Se trata de resolver eso eliminando delitos como el de injurias a la Corona o el de ofensa a los sentimientos religiosos. No debería ser posible que un ciudadano español por decir: "los Borbones son unos ladrones" o "me cago en Dios", pudiera acabar en un proceso judicial por un delito penal, señala el líder de IU.

El acuerdo presupuestario suscrito entre PSOE y Unidos Podemos alude específicamente a la modificación de los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, y a la recomendación genérica de "restringir al máximo la posibilidad de que el debate público pueda ser perseguido penalmente".

La iniciativa que Unidos Podemos lleva al pleno, registrada el pasado mes de marzo en plena polémica por las condenas al rapero Valtonyc aborda sin embargo de modo concreto otros muchos aspectos: entre ellos la supresión del delito de ultraje a la patria, regulado en el artículo 543. Según Garzón, este delito se está aplicando para intentar reprimir la crítica contra los símbolos nacionales, materializados en la bandera o el himno, castigando por ejemplo las pitadas al mismo, cuando la crítica contra el sistema establecido y su simbología debe quedar amparada por la libertad de expresión.

Además, la proposición de ley también plantea derogar el delito de escarnio público o vejación pública de los representantes de las confesiones, además de la supresión del artículo 578 del Código Penal que regula el enaltecimiento del terrorismo. Según IU, ese artículo, que nació hace 17 años en un contexto de extrema violencia por parte de ETA, "se está utilizando como excusa para perseguir la libertad de expresión de tuiteros o raperos que escriben letras o mensajes que pueden resultar muy brutos, incluso desagradable pero que en ningún caso suponen un peligro para la sociedad española ni justifican el ingreso en prisión de personas por escribir una canción o un tuit". En ese sentido, la coalición considera que la figura jurídica de apología del delito, ya regulada en el marco penal español, es perfectamente válida para perseguir aquellos casos que puedan ligarse a un terrorismo que sí está activo en Europa como es el yihadista.