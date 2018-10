La Previa

Tres derrotas en sus tres últimas visitas al estadio de La Cerámica ponen en alerta este sábado al Atlético de Madrid contra el Villarreal, enfrentados contra sus inquietudes, las que sufre en su casa el conjunto amarillo, sin triunfos aún en esta Liga, pero también las que provoca siempre en el equipo rojiblanco.

El Atlético de Diego Simeone ha disputado ya 258 partidos en el campeonato, de los que ha perdido 41 con 17 rivales diferentes desde que asumió su banquillo el 7 de enero de 2012. Cinco han sido con el Villarreal. Sólo un equipo le ha ganado más en los últimos seis años en el torneo: el Barcelona, en nueve ocasiones, más que ningún otro.

Su Atlético le ha vencido menos, con cuatro triunfos, al Villarreal que viceversa, con cinco victorias. Además, encadena seis encuentros sin ganarle entre el Metropolitano, el Vicente Calderón y el estadio de La Cerámica, con dos empates y cuatro derrotas. No le supera desde el 29 de abril de 2015, con un 0-1 en El Madrigal. A la vez, sólo ha ganado en tres de sus 16 visitas ligueras a ese campo.

Reafirmado con cinco victorias en sus últimos seis partidos, tres de cuatro en la Liga, y sobre todo por el inimaginable efecto en la clasificación, en la que ha reducido de siete a un punto su distancia a la cima, además con un duelo esta jornada entre los dos equipos que le preceden en la tabla, Barcelona-Sevilla, el Atlético se reencuentra con el Villarreal, que rebusca su mejor nivel.

Trece posiciones por debajo del conjunto rojiblanco, el equipo amarillo sólo ha logrado dos triunfos en las primeras ocho citas del torneo, siente la zona de descenso a un mínimo descuido y sólo ha sumado uno de los doce puntos que ha disputado en su estadio, donde le han doblegado ya la Real Sociedad, el Girona y el Valladolid.

Para el equipo castellonense es fundamental ganar, a pesar del potencial de su oponente, en un choque que también estará marcado por circunstancias como la salida este verano del jugador local Rodrigo Hernández para jugar en el Atlético de Madrid y por las controversias entre ambos equipos en los últimos tiempos.

La semana ha venido marcada por la polémica entre ambos clubes y no habrá comida oficial, tras las discrepancias surgidas por la salida del canterano Germán Valera en dirección al club madrileño.

Entre todas esas circunstancias y sensaciones contrapuestas, sumadas a las cuatro jornadas sin recibir ningún gol de Jan Oblak y a los tres choques seguidos de Liga en casa del equipo amarillo sin marcar un tanto, aguardan ambos equipos un duelo siempre vibrante, intenso y sin pronóstico sea cual sea el momento de cada uno.

Lo sabe el Atlético, remontado en este mismo escenario el pasado curso en los instantes finales cuando intuía encarrilado el triunfo (2-1) o zarandeado hace dos campañas con un incontestable 3-0; dos avisos para el bloque dirigido por Simeone, que sólo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros después de un parón de selecciones.

El técnico recupera a José Giménez y Víctor Machín, 'Vitolo', el primero de ellos directo al once en la defensa; mantiene las bajas, porque aún no tienen el alta, de Diego Costa y Stefan Savic, los dos ya con el grupo, y ultima su once con descanso de inicio para Diego Godín, después del viaje a Japón esta semana con su selección.

Simeone formará el medio centro con Rodri Hernández y Thomas Partey, contará en las bandas con Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, cubrirá los laterales con Juanfran Torres y Filipe Luis y protegerá su portería con Jan Oblak, los siete nombres que completan el probable once del Atlético, según los ensayos de la última sesión.

En el Villarreal, la buena noticia es la recuperación del centrocampista Santi Cáseres, que tras siete semanas fuera del equipo por una lesión de rodilla vuelve a una lista de convocados, de la que siguen fuera los habituales Bruno Soriano y Javi Fuego, a los que se suma el defensa Víctor Ruiz con problemas físicos. Mariano Barbosa, Miguelón y Sansone han sido los tres descartes.