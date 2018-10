Bartomeu: "¿Rosell en prisión? Seguramente por ser presidente del Barcelona"

El nombre de Sandro Rosell ha salido en la Asamblea de Socios Compromisarios del Barcelona de este sábado. Bartomeu no ha dudado en defender al expresidente del Barcelona: "El señor Rosell es una persona que conozco, es muy amigo mío desde hace bastantes años. Ha hecho mucho por el país y por el Barça"

"Tuvo una trayectoria y no sé yo por que está en la cárcel porque es muy injusto. Seguramente porque fue presidente del Barça. Si no lo hubiera sido, no se si estaría en la cárcel… no lo sé, lo dejo en el aire", ha asegurado Bartomeu.

Bartomeu retira la votación del cambio de escudo El presidente del FC Barcelona retrocede y frena la negativa de los socios

En la Asamblea de Socios Compromisarios se han tratado diferentes temas, uno de los principales la votación de cambio de escudo del Barcelona, que ha decidido retirar Bartomeu tras escuchar multitudinarias protestas de los asistentes.