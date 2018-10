Directo | Marc Márquez pilota para ser otra vez campeón del mundo en MotoGP

El español Marc Márquez tendrá que volver a emplearse a fondo este domingo si quiere salir del Gran Premio de Japón, que se disputa en Motegui a partir de las 7:00 horas (Movistar +), como campeón del mundo de motociclismo en la categoría de MotoGP. Para eso tendrá que pelear con el italiano Andrea Dovizioso, segundo en la clasificación del Mundial, que parte desde la pole.

Márquez lo hará desde el sexto lugar tras una calificación en la que se cayó en la curva siete una vez más al perder por completo el perfil de su neumático delantero, que se agotó, cuando rodaba a unos 125 kilómetros por hora. En el percance no se produjo ningún tipo de daño, aunque tuvo que regresar a su taller en una moto de asistencia al no poder recuperar su Repsol Honda, que tampoco pudieron reparar sus mecánicos para la segunda clasificación.

A por el título

"Quiero intentar conseguir el título mañana. Tengo que ganar porque Dovizioso estará para ganar; intentaremos evitarlo pero tenemos la tranquilidad de que quedan cuatro carreras", recordó el piloto de Repsol Honda al término de la calificación. "Opciones hay, porque me estoy encontrando bastante bien, sobre todo en ritmo tras los cuartos libres, que son los que te guían un poquito, el entrenamiento que permite ver cómo será la carrera, y ahí me he encontrado bastante bien", aseguró.

"No salimos en la mejor posición, salimos sextos y aquí cuesta adelantar, sobre todo en las primeras vueltas con depósito lleno, pero la carrera es larga e intentaremos gestionarla de la mejor manera", explicó el líder del mundial. Y al referirse a sus rivales para la carrera japonesa, Marc Márquez afirmó que "está Dovizioso, que tiene un muy buen ritmo, Cal -Crutchlow- también, aunque se le ve un poquito más forzado en algunos puntos, pero también puede estar ahí, y Zarco también estará ahí delante luchando por la victoria".

No obstante, Márquez aseguró que entre su ritmo y el de Andrea Dovizioso "hay poca diferencia, está todo muy a la par", aunque enseguida aclaró que "con Dovizioso nunca lo sabes porque siempre se esconde un poco, ataca cuando toca".

A falta de cuatro carreras para la finalización del Mundial de MotoGP -Japón, Australia, Malasia y Valencia-, el piloto español lidera la categoría con 271 puntos frente a los 194 de Dovizioso. La victoria en la carrera de este domingo estrega 25 puntos al ganador y 20 al segundo clasificado, por lo que si Márquez logra la victoria tendrá el título en su mano.

También le vale terminar segundo, tercero o cuarto si Dovizioso no termina delante de él. Y será campeón si termina quinto y Dovizioso no mejora el cuarto; si termina sexto y Dovizioso no mejora el quinto; si termina entre el séptimo y el decimoquinto y Dovizioso no logra más de dos puestos por delante; o si no termina, Dovizioso no mejora la decimocuarta plaza y Rossi no gana.

Márquez ya ha sido campeón de MotoGP en cuatro ocasiones (2013, 2014, 2016 y 2017) y conquistó los títulos de Moto2 (2012) y 125 cc. (2010).