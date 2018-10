Chicote alucina con una aberrante "nueva" versión de la tortilla de patata

El televisivo chef, Alberto Chicote, no ha podido resistirse a responder ante una "nueva" versión de tortilla de patata. Al cocinero le ha servido simplemente con una de sus míticas expresiones para demostrar el sacrilegio que una usuaria americana ha catalogado como 'spanish omelette': "alucino pepinillo".

Lo cierto es que el vídeo grabado por 'ChelsyChelseaChelsey‏' desde Charlotte (Estados Unidos) parece de todo menos una tortilla de patata. Hay patata, tomate picado, cebolla y una salsa verde -entre otros ingredientes- que poco se acerca a lo que los españoles concebimos como uno de los platos más conocidos y emblemáticos de la cocina española.

No es la primera vez que Chicote se queda sin habla ante un experimento de este tipo. Ya le pasó hace más de un año cuando una web americana publicó un vídeo en Twitter con una receta de la tortilla, a la que añadían ingredientes como cebolla roja, pimiento rojo, ajo, pimienta, chorizo, leche y paprika. "No puedo. He perdido el habla", tuiteó aquel día el chef.

Además, varios usuarios lo que han hecho es contestar al tuit, en modo de broma, demostrando cómo es una tortilla de patata.