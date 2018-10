Decenas de miles de personas piden en Londres un segundo referéndum sobre el Brexit

Decenas de miles de simpatizantes de la Unión Europea han marchado este sábado por las calles de Londres como parte de lo que los organizadores dicen que será la manifestación más grande de la historia para exigir que el gobierno británico celebre una votación pública sobre los términos del Brexit.

Los manifestantes agitaron la bandera azul y dorada de la UE y levantaron pancartas de "Bollocks to Brexit" ("a la mierda el Brexit") bajo un cielo soleado para pedir otro referéndum sobre la decisión de si Reino Unido dejará la UE.



La marcha se produce a medida que aumenta la presión sobre la primera ministra Theresa May sobre su estrategia de negociación a solo cinco meses de que Reino Unido tenga que abandonar la Unión Europea. Hasta el momento, no hay acuerdo de divorcio y algunos rebeldes en el Partido Conservador de May han amenazado con rechazar un acuerdo si es que logra uno.

James McGrory, uno de los organizadores de la marcha, dijo que el público debería tener la oportunidad de cambiar de opinión porque la decisión tendrá un impacto en sus vidas durante generaciones. "La gente piensa que las negociaciones sobre el Brexit son un desastre total, no tienen fe en el gobierno para cumplir las promesas que se hicieron, en parte porque no se pueden cumplir", dijo.

En la marcha, los manifestantes portaban pancartas que decían que es "hora de un giro de la UE". Los miembros del parlamento de todos los principales partidos políticos se unirán a la demostración. Los organizadores estiman que más de 100.000 personas participarán en las marchas, que pasarán cerca de Hyde Park, Downing Street y terminarán fuera del parlamento.

En el referéndum de 2016, el 52 por ciento de los votos a favor de abandonar la Unión Europea. Pero los últimos dos años han sido políticamente caros, ya que el gobierno ha luchado para ponerse de acuerdo sobre un plan y hay temores de que Gran Bretaña abandone el bloque sin un acuerdo. Algunos sondeos de opinión han mostrado un ligero cambio a favor de permanecer en la Unión Europea, pero todavía no ha habido un cambio decisivo en las actitudes y muchos en Gran Bretaña dicen que cada vez se aburren más por el tema del Brexit.



El alcalde de Londres ha pedido otro referéndum



El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha pedido este sábado que se celebre un referéndum que otorgue a los británicos la opción de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, al inicio de la manifestación por un segundo referéndum del Brexit.

Khan indicó que esa eventual consulta no solo debería incluir las opciones de aceptar el acuerdo o rechazarlo, sino también la de detener el "brexit" por completo. "Algunas de las promesas que se hicieron hace dos años no se han materializado. Nadie estaba hablando entonces sobre la posibilidad de un mal acuerdo, o de que no hubiera un acuerdo en absoluto", dijo Khan a la cadena "Sky News" antes del comienzo de la manifestación en Londres.

"Nadie decía entonces que no tendríamos acceso al mercado único, nadie hablaba sobre la posibilidad de dañar la sanidad pública", agregó el alcalde, quien consideró que "no se puede confiar en los políticos para tomar la decisión correcta" y abogó por un nuevo plebiscito.