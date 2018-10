La tremenda bronca de Pablo Laso a Melwin Pantzar en pleno tiempo muerto

A pesar de la victoria momentánea por parte del Real Madrid de baloncesto sobre el Obradoiro, a su entrenador Pablo Laso no le gustan las relajaciones. La última prueba de ello es la bronca sobre su joven jugador Melwin Pantzar en pleno tiempo muerto.

"¿A mí te crees que me importa que pierdas balones? ¡A mí me importa que defiendas!" son los términos que ha empleado el entrenador del conjunto blanco sobre su jugador acerca de una acción defensiva que no ha gustado nada al técnico. Se trata de una muestra más de la exigencia con las que vive los encuentros Pablo Laso.

A pesar del último récord cosechado por Pablo Laso al convertirse en el entrenador del Real Madrid con más victorias en Europa, el técnico quiere más y a pesar de ser la jornada 4 de la Liga Endesa y de la victoria momentánea, no quiere que sus jugadores se relajen y ha sacado una vez más su carácter ganador.