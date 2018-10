Dos ladrones demuestran cómo robar un Tesla en cuestión de segundos

El pasado mes de septiembre, un grupo de investigadores de la Universidad KU Leuven demostraba, durante la conferencia 'Cryptographic Hardware and Embedded Systems', una forma de vulnerar el sistema de Tesla para poder robar un Tesla Model S en cuestión de segundos. Todo ello a través de una llave clonada que permitía a los investigadores acceder al interior del vehículo en cuestión de segundos, tal y como recoge Wired.

Tras los resultados derivados de dicha investigación, la compañía decidió actualizar sus medidas de seguridad para evitar este tipo de ataques y comenzó a ofrecer diversos consejos a los usuarios para ayudar a prevenirlos. Desde deshabilitar la entrada pasiva hasta activar la nueva característica opcional conocida como 'PIN to Drive', que te obligará a meter una contraseña antes de conducir.

Esto es lo que pasa al no seguir los consejos de seguridad de Tesla



Sin embargo, no todos los conductores siguen los consejos de la compañía. Entre ellos se encuentra un británico que ha demostrado a través de su cuenta de YouTube qué es lo que puede pasar si no sigues las normas de seguridad. A pesar de contar con el sistema 'PIN to Drive' para proteger su vehículo, el protagonista de esta historia decidió no activarlo pensando que nadie robaría su coche.

En este vídeo, de apenas tres minutos de duración, el usuario de un Tesla Model S demuestra cómo dos ladrones abren su vehículo en cuestión de un minuto. En primer lugar, uno de los ladrones se sitúa con el móvil pegado a la puerta mientras el otro recorre el exterior de la vivienda en busca de una señal que emite el mando para abrir el vehículo por proximidad, tal y como recoge Electrek.

Un atraco de tres minutos de duración

Varios segundos más tarde, la tableta de uno de los ladrones caza la señal de la llave, la amplifica y la envía al móvil para abrir la puerta. Sin embargo, lo que estaba previsto como un robo de apenas un minuto de duración se prolongó hasta los tres minutos debido a que los ladrones no sabían cómo desconectar el cargador eléctrico al que estaba conectado el vehículo.

Cuando consiguieron extraer el cargador del vehículo, los cacos escaparon del lugar de los hechos sin hacer ruido. Un robo que podría haberse evitado si el usuario hubiese dejado el mando del coche en un lugar que actúe como jaula de Faraday y evite que la señal pueda ser captada desde el exterior o hubiera seguido los consejos de Tesla para prevenir robos.