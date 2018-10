España no está preparada ante un ataque bioterrorista

Anthony Fauci es una de las "estrellas" del Congreso Mundial de Investigación sobre el VIH que hoy se ha inaugurado en Madrid y que, por primera vez, se celebra en Europa. Y en esta primera jornada, los 1.400 científicos y expertos que asisten a esta reunión analizan los últimos avances logrados para conseguir una vacuna eficaz contra una enfermedad que ha causado ya 35 millones de muertes en todo el mundo.

Además, hoy, 37 millones de personas han sido infectadas por el virus del VIH y el doctor Fauci se ha mostrado bastante "cauteloso" ante la pregunta de cuántos años tardarán los científicos en conseguir la primera vacuna eficaz contra el sida: "No puedo hacer una predicción sobre cuándo tendremos una vacuna eficaz contra el sida, porque los expertos que se atrevieron en el pasado a hacer predicciones se equivocaron. Lo que sí puedo asegurarle es que esta vacuna es tácnicamente factibe, pero la comunidad científica está realizando un gran esfuerzo conjunto para conseguirla entre todos".

Otras pandemias

En los años 80, este científico resolvió la incógnita de cómo el virus de la inmunodeficiencia humana desarrollaba el sida y se calcula que sus aportaciones científicas sobre la enfermedad han adelantado en 20 años la lucha contra esta enfermedad.

Pero a uno de los mejores inmunólogos del mundo no sólo le preocupa la pandemia del Sida. Antonhy Fauci, en la entrevista que acaba de conceder a la Cadena SER, también nos alerta de otros virus peligrosos que pueden ocasionar grandes epidemias, como la gripe española, el virus que causó hasta 100 millones de muertos hace justo un siglo. "El mundo no está preparado para poder hacer frente a una epidemia tan catastrófica como la que produjo la mal llamada "gripe española" (porque no se originó aquí) hace un siglo – nos explica Fauci-. “Y el problema principal no es el dinero que hay que invertir, sino las dificultades científicas que conlleva el desarrollo de una vacuna que sea efectiva contra todos los tipos de virus que causan la gripe. Se ha estado trabajando duro con este objetivo en los últimos años, pero necesitamos que los investigadores jóvenes aporten nuevas ideas".

Bioterrorismo

Tras los atentados de Nueva York del 11 de Septiembre, Antonhy Fauci también lideró el plan de Estados Unidos contra el bioterrorismo. En él, “Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas” -nos aclara-, pero también advierte que “ningún país (y esto incluye a España) está aún preparado para hacer frente a un ataque de bioterrorismo”.

Y terminamos la entrevista con el doctor Anthony Fauci mirando al futuro, porque le preguntamos si la ciencia, en el futuro, podrá acabar con los virus que ahora están amenazando a la humanidad, como el sida o el ébola. Y esta es su contundente respuesta: "Nunca conseguiremos que el mundo esté libre de virus y siempre habrá brotes de virus tan peligrosos como el ébola o el zika. A lo largo de la historia sólo hemos podido controlar un número muy pequeño de virus, como el que provoca la polio, por eso digo que los seres humanos nunca seremos capaces de eliminar todos los virus. Por eso, es muy importante que estemos preparados, que seamos capaces de desarrollar vacunas eficaces, tratamientos y medidas de prevención contra ellos".

