Julen Lopetegui: "El que quiera ver un entrenador abatido que no mire aquí"

No está pendiente de lo que se dice en los medios, cree que puede revertir la situación del Real Madrid y ni siquiera piensa si estará en el banquillo blanco en el Clásico del fútbol español que su equipo disputará este domingo en el Camp Nou. Lo ha querido dejar claro Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes en la Champions ante el Viktoria Plzen.

"Si alguno quiere ver un entrenador hundido o abatido no miéis aquí", ha dicho el técnico blanco, que está ante las que pueden ser sus últimas horas en el puesto, según informó anoche Manu Carreño en 'El Larguero' de la Cadena SER.

En todo momento, el técnico ha querido recalcar que está centrado en el encuentro de la Liga de Campeones y que no está atento a lo que se está diciendo sobre su futuro en los medios. "No estoy pendiente de lo que estáis diciendo. Si fuera así no estaría sentado aquí y no sería entrenador de fútbol, y menos del Real Madrid", ha dicho tajante.

Además, ha señalado que no cree que se juegue su cargo en el partido de este martes. "Lo que he hecho desde el sábado es preparar el partido con la máxima normalidad. No miro más allá de ese escenario porque es a lo que me obliga mi responsabilidad y me exige mi ADN".

Viene el Clásico

Porque detrás de ese escenario del partido de la Champions está el gran Clásico. Y cuando le han preguntado si se ve sentado en el banquillo del Real Madrid en el Camp Nou solo ha querido decir que "está aquí" -en la sala de prensa del Real Madrid- y estará "mañana" -en el encuentro del Bernabéu- y solo piensa en el presente. "Me podéis preguntar por lo que pasará dentro de un año o dos...".

Respecto a si ha recibido algún mensaje dentro del club por la trayectoria del equipo esta temporada ha contestado que lo único que le ha enseñado el Real Madrid es a luchar. "Yo lo llevo grabado a fuego. Lucharemos por ganar cada partido. Es lo que puedo contestar".

Sobre los ánimos en el vestuario, el técnico ha insistido en que está "fuerte" porque el Madrid es un equipo campeón. "El problema no es lo que se dice, sino creerse lo que se dice -ha dicho haciendo de nuevo hincapié en las informaciones que publican los medios-. Estamos absolutamente convencidos de poder revertir esta situación. Vamos a trabajar, a luchar y a entrenar a un equipo que ha dado muestras de su calidad y ambición".