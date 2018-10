Isco sobre Cristiano: "No podemos llorar por quien no quiso estar aquí"

Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, pidió que se deje de recordar al portugués Cristiano Ronaldo por los pocos goles que marca su equipo y afirmó que no pueden "estar llorando por alguien que no quiso estar" en el club blanco.

"Se lleva hablando de Cristiano toda la temporada y no podemos estar hablando de quien no está. Yo echo de menos a Bale o Carvajal cuando no están, no podemos buscar la solución fuera del club, tenemos que mirar dentro del vestuario porque hay soluciones de sobra para hacer muchos goles. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí", aseguró.

Isco acaba de regresar tras superar una apendicitis y "un proceso lento de recuperación", mostró sus ganas de "ayudar al equipo", admitiendo que volvió "antes de lo previsto" y necesita "recuperar el tono físico". Sin él, el Real Madrid no ganó un partido y su vuelta no ha menguado la crisis de resultados.

"Estamos con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad, somos los primeros que cuando salimos al campo lo damos todo y cuando no conseguimos el resultado que queremos nos vamos muy jodidos a casa. La responsabilidad es de todos, no solo del entrenador", defendió Isco.

"Nosotros tenemos que meter los goles y evitarlos. El ambiente en el vestuario es de mucha tranquilidad y confianza, creemos en nosotros, podemos revertir esto y lo vamos a conseguir", añadió intentando lanzar un mensaje positivo.

Isco admitió que dentro del vestuario están "preocupados" por la mala racha de resultados, cinco partidos sin ganar, y ve necesario "buscar equilibrio para matizar los errores defensivos que cuestan los partidos y afinar de cara a portería". Son las claves que para él están marcando el camino del Real Madrid.

"No creo mucho en el azar, sí en el trabajo. Estamos trabajando, no nos están saliendo las cosas bien pero esto cambia de un día para otro. Tengo confianza máxima en este equipo, somos ganadores y lo hemos demostrado. Necesitamos el apoyo de nuestra afición y nosotros siempre hemos respondido en el campo", explicó.

El duelo de la Liga de Campeones ante el modesto Viktoria Plzen piensa Isco que puede ser "un punto de inflexión" su el Real Madrid hace buen fútbol y golea. "Con la confianza que nos puede dar este partido podemos cambiar la dinámica de resultados".

El centrocampista defendió el trabajo del técnico Julen Lopetegui, sin pensar que él le deba más por su apuesta en el pasado. "Cuando no estaba teniendo muchos minutos en el Madrid me dio la confianza de ser titular con España, pero se la correspondí. También ahora. No es cuestión solo mía, es de la plantilla en general. Confiamos en él y en su trabajo para todos juntos dar la vuelta a esta situación".

"Lo conozco de hace muchos años. En la selección hizo un trabajo fenomenal y aquí, pese a los resultados, lo está haciendo bien. Su idea de juego nos convence a todos. El fútbol es muy ventajista y ahora depende de nosotros y del cuerpo técnico dar la vuelta a esta situación. Todos confiamos en que lo vamos a conseguir", sentenció