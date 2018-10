La situación que vive el Real Madrid es muy frágil inmersa en una crisis de juego y malos resultados con el cargo de Julen Lopetegui en entredicho. El último episodio que demuestra el nerviosismo del conjunto blanco se ha vivido esta mañana en Valdebebas en el entrenamiento previo del Real Madrid en Champions ante el Viktoria Plzen.

El capitán Sergio Ramos ha perdido los papeles y ha tenido un pique con el canterano Reguilón al que ha tirado dos pelotazos tras un choque fortuito, lo que demuestra la situación complicada que vive el madridismo en las últimas horas. Tras el entrenamiento, Sergio Ramos ha querido pedir disculpas a Reguilón a través de las redes sociales con un tweet bromista a las que el canterano ha aceptado y ambos se han empeñado en dar importancia al encuentro de mañana en Champions.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!Carpetazo el partido de mañana. #HalaMadrid", fue el mensaje de Sergio Ramos a Reguilón a lo que el canterano respondió "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!".

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 de octubre de 2018

Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana! 💪🏻 https://t.co/Nddgmwd7ob — Sergio Reguilón (@sergio_regui) 22 de octubre de 2018

Noticias relacionadas Sergio Ramos se enfada con Reguilón por un roce en el entrenamiento