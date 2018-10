Cristiano Ronaldo: "¿El Real Madrid? No me corresponde hablar de las crisis de los demás"

Este martes Cristiano Ronaldo regresa a Old Trafford, el estadio donde comenzó a forjar su leyenda cuando era jugador del Manchester United, para disputar el encuentro de la fase de grupos entre los 'Diablos Rojos' y la Juventus de Turín.

Cristiano ya regresó al equipo que dejó en verano de 2009 cuando militaba en el Real Madrid para disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions en 2013, partido en el que con su gol los blancos se clasificaron para cuartos de final.

Precisamente el portugués fue cuestionado por su anterior equipo, el Real Madrid, el cual no atraviesa un buen momento. "No tengo que hablar de otros clubes. Obviamente todo el mundo sabe la historia que yo he tenido con el Real Madrid, pero yo pienso que no es el momento adecuado viendo el partido que tenemos mañana en el que la Juventus, si gana, está prácticamente clasificado. No soy la persona adecuada ni me compete hablar de las crisis de los demás o de los problemas del Real Madrid".

Este mediodía, durante la comparecencia del Real Madrid, Isco dejó muy claro sobre Cristiano Ronaldo que "no pueden llorar por un jugador que no ha querido quedarse en el Real Madrid", algo a lo que el luso contestó lo siguiente. "Muy bien, muy bien, no se puede llorar".