La Casa Blanca modula su apoyo a Arabia Saudí tras su versión oficial sobre el asesinato de Khashoggi

Un vídeo en el que se ve a uno de los sospechosos de asesinar a Jamal Khashoggi salir del consulado el día que desapareció, pretendiendo supuestamente hacerse pasar por él, con la misma ropa pero con diferentes zapatos es la última evidencia, según medios estadounidenses, de las mentiras de la versión que Arabia Saudí está dando sobre la muerte del periodista.

La Casa Blanca ha empezado a modular su apoyo al reino saudí en los últimos días ante la poca credibilidad de la explicación de Riad, las pruebas que están recabando los servicios de inteligencia y las críticas que está recibiendo desde las propias filas republicanas para distanciarse de la familia real saudí. El presidente Donald Trump reconoció el pasado sábado al Washington Post que hay "mentiras" y que la versión oficial de los saudíes le ha decepcionado.

Jared Kushner, yerno y asesor presidencial ha sido el principal valedor del príncipe Mohamed Bin Salman desde el inicio de esta administración. Hoy ha participado en un evento público con CNN y ha asegurado que "la administración está en fase de investigación". Según Kushner, el gobierno estadounidense está recabando datos para determinar cuáles son creíbles y valorar las acciones que el presidente y el Secretario de Estado consideren mejores para Estados Unidos.

Desde el Capitolio, la presión para sancionar al gobierno saudí es cada vez mayor. El senador republicano, Lindsey Graham, uno de los principales defensores de Trump dentro del partido y en la Cámara Alta asegura en Fox News que Estados Unidos "tiene que castigar a los implicados en este asesinato extrajudicial… sancionando a los individuos vinculados, entre ellos al príncipe Mohamed Bin Salman". Para Graham no es creíble que el príncipe saudí no supiera nada de las intenciones de matar al periodista en el consulado saudí en Estambul. Graham asegura que la Casa Blanca "no puede negociar con el Mohamed Bin Salman", aunque las sanciones afecten al acuerdo armamentístico entre los dos países.

Trump ha negado hasta la fecha que las autoridades estadounidenses hayan tenido acceso a las grabaciones que, según los funcionarios turcos, demuestran que Khashoggi fue torturado y asesinado en el consulado saudí. Sin embargo, fuentes de la CIA han confirmado a medios estadounidenses que sí han escuchado las grabaciones. Si esto se confirma, la Casa Blanca tendrá muchas dificultades para validar la versión saudí de que fue un accidente tras una discusión, y para justificar su falta de actuación contra el gobierno saudí.