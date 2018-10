Vox acudirá a un acto organizado por la plataforma de Albert Rivera

Si no hay cambio de planes, los presidentes de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Vox, Santiago Abascal, coincidirán el próximo domingo 4 de noviembre en Alsasua (Navarra). Será en un acto que ha organizado la plataforma "España Ciudadana", creada en el seno de Ciudadanos para "dar voz a la sociedad civil".

De hecho, este acto fue anunciado por el propio Rivera el pasado jueves 18 de noviembre durante una visita a la carpa que "España Ciudadana" instaló en el centro de Madrid. En concreto, Rivera explicó que la plataforma eligió Alsasua para la celebración de este acto, por la agresión de la que fueron objeto hace dos años dos guardias civiles: "Fueron agredidos por parte de radicales nacionalistas, amparados y protegidos desde el propio gobierno municipal", aseguró Rivera.

Este lunes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, a través de su cuenta de Twitter, ha asegurado que aplaude "la valentía" de este acto, por lo que su partido acudirá al mismo.

En VOX reconocemos la valentía. Por eso aplaudimos y apoyaremos la convocatoria de @ESPCiudadana en Alsasua. Hay que derrotar a la violencia y al miedo. Y apoyar a la Guardia Civil. Hay que estar unidos en lo esencial. Estaremos encantados de acompañaros en Alsasua #EspanaViva https://t.co/oh4bCOZFEi — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 21 de octubre de 2018

En Ciudadanos no incomoda la asistencia de Vox

La dirección de Ciudadanos, mientras tanto, no ha criticado ni ha excluído a Vox de este acto. La portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva de su partido que "los actos que organiza España Ciudadana son actos de una plataforma abierta en los que vienen ciudadanos, con o sin carnet de partido".

Es decir, Arrimadas ha tratado de desvincular la plataforma en sí del partido de la que es portavoz. Sin embargo, desde el acto de fundación pasando por otros como los celebrados en Málaga, Palma de Mallorca o Sevilla...todos han sido clausurados por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Y, es más, en la mayoría de las ocasiones es el propio Rivera el que actúa de "portavoz" de esta plataforma anunciando y publicitando los actos organizados por la misma.

"Nosotros no vamos a decir qué ciudadano puede o no entrar o a qué partido vota cada ciudadano que vaya a ese acto de concentración", ha dicho Arrimadas que, insistía en que el de Alsasua "no es un acto de Ciudadanos como partido; es un acto de España Ciudadana, una plataforma abierta en la que no se le va a preguntar a la gente que venga a qué partido votará en las próximas elecciones".